 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский признал, что Украина может потерять людей без помощи Запада

Зеленский: без помощи Запада Украина потеряет людей и территории
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Украина будет терять людей и территории без помощи западных партнеров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита «Инициативы трех морей» («Триморья») в Литве, трансляцию которого вел в YouTube новостной портал «Суспільне Новини».

«Если не будет помощи, то нам будет крайне сложно — мы будем терять наших людей, будем терять наших воинов. <...> Вопрос не только в территориях, вопрос в людях. А территории для нас тоже важны», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что Украине необходимо восстановить территориальную целостность, чтобы сохранить уважение к своему суверенитету. В противном случае конфликт с Россией может быть заморожен, и возобновление боевых действий станет «вопросом времени».

Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Триморья»
Политика
Владимир Зеленский

Саммит стартовал 11 апреля. В объединение входят 15 государств, Украина присоединилась к нему в 2023 году. Альянс возглавляет Литва.

Зеленский проведет в рамках саммита ряд встреч, также будет подписан новый двусторонний договор по безопасности.

Зеленский спрогнозировал отступление Украины без американской помощи
Политика
Владимир Зеленский инспектирует укрепления в Сумской области

Президент Украины неоднократно заявлял о необходимости поддержки в конфликте с Россией. В частности, в ноябре 2023 года он признал, что помощь Киеву на фоне противостояния Израиля и ХАМАС сократилась. Зеленский отметил, что продолжает убеждать западные страны помогать Украине, хотя конфликт «зашел в тупик».

В конце марта 2024 года Зеленский предположил, что без дальнейшей помощи со стороны США Украина будет отступать. Без американской помощи у Украины нет противовоздушной обороны, нет ракет Patriot, нет глушилок для радиоэлектронной борьбы, подчеркнул президент страны.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Военная операция на Украине Украина поставки оружия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины получить помощь от США в кредит
Политика
Зеленский спрогнозировал отступление Украины без американской помощи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
РЖД построят новые станции по пути магистрали Москва — Санкт-Петербург Бизнес, 21:16
Лукашенко рассказал, нужна ли Белоруссии «санитарная зона» из-за Украины Политика, 21:11
CNN узнал о плане Трампа привязать защиту членов НАТО к тратам на оборону Политика, 21:05
Из тюрьмы на Коморских островах бежали десятки заключенных Общество, 21:01
Зеленский объяснил, как и когда Европе не показать слабость перед Путиным Политика, 20:49
Зеленский признал, что Украина может потерять людей без помощи Запада Политика, 20:36
В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия Общество, 20:36
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Спартак» объявил об уходе технического директора Пола Эшуорта Спорт, 20:22
Сколько биткоинов у американских майнеров. Рейтинг публичных компаний Крипто, 20:21
Лукашенко призвал Россию вести переговоры не с Украиной Политика, 20:11
Лавина сошла с горы Фишт под Сочи. Видео Общество, 20:10
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко Политика, 20:05
Блогер Портнягин и его жена возместили ущерб от неуплаты налогов Общество, 20:04
Команда «Формулы-1» продлила контракт с 42-летним Фернандо Алонсо Спорт, 20:04