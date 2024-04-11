Зеленский признал, что Украина может потерять людей без помощи Запада

Фото: София Гатилова / Reuters

Украина будет терять людей и территории без помощи западных партнеров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита «Инициативы трех морей» («Триморья») в Литве, трансляцию которого вел в YouTube новостной портал «Суспільне Новини».

«Если не будет помощи, то нам будет крайне сложно — мы будем терять наших людей, будем терять наших воинов. <...> Вопрос не только в территориях, вопрос в людях. А территории для нас тоже важны», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что Украине необходимо восстановить территориальную целостность, чтобы сохранить уважение к своему суверенитету. В противном случае конфликт с Россией может быть заморожен, и возобновление боевых действий станет «вопросом времени».

Саммит стартовал 11 апреля. В объединение входят 15 государств, Украина присоединилась к нему в 2023 году. Альянс возглавляет Литва.

Зеленский проведет в рамках саммита ряд встреч, также будет подписан новый двусторонний договор по безопасности.

Президент Украины неоднократно заявлял о необходимости поддержки в конфликте с Россией. В частности, в ноябре 2023 года он признал, что помощь Киеву на фоне противостояния Израиля и ХАМАС сократилась. Зеленский отметил, что продолжает убеждать западные страны помогать Украине, хотя конфликт «зашел в тупик».

В конце марта 2024 года Зеленский предположил, что без дальнейшей помощи со стороны США Украина будет отступать. Без американской помощи у Украины нет противовоздушной обороны, нет ракет Patriot, нет глушилок для радиоэлектронной борьбы, подчеркнул президент страны.