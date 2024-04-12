Минобороны: за неделю в плен сдался 21 украинский военнослужащий

Минобороны назвало число сдавших в плен украинских военных за неделю

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За неделю с 6 по 12 апреля в плен России сдался 21 украинский военнослужащий, сообщило в ежедневной сводке российское Минобороны.

На прошлой неделе — с 31 марта по 5 апреля — в плен попали семь украинских военных.

12 апреля Россия и Украина обменялись телами погибших. Киев вернул тела 99 погибших служащих ВСУ. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 77 украинцев погибли в боях на донецком направлении, 20 — на запорожском и двое на харьковском.

Россия вернула тела 23 погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Минобороны России в последний раз раскрывало потери российской армии в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.