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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало число сдавших в плен украинских военных за неделю

Минобороны: за неделю в плен сдался 21 украинский военнослужащий
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

За неделю с 6 по 12 апреля в плен России сдался 21 украинский военнослужащий, сообщило в ежедневной сводке российское Минобороны.

На прошлой неделе — с 31 марта по 5 апреля — в плен попали семь украинских военных.

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12 апреля Россия и Украина обменялись телами погибших. Киев вернул тела 99 погибших служащих ВСУ. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 77 украинцев погибли в боях на донецком направлении, 20 — на запорожском и двое на харьковском.

Россия вернула тела 23 погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Минобороны России в последний раз раскрывало потери российской армии в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.

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