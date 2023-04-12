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WP сообщила о переносе сроков украинского наступления

WP: украинское наступление перенесли из-за непогоды и медленных поставок оружия
Американская газета сообщила о нехватке вооружения для эффективной украинской атаки. При этом российские войска используют перенос для укрепления своих позиций
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украинская армия перенесла сроки наступления, которое ранее анонсировалось Киевом, утверждает Washington Post. Издание, корреспондент которого пообщался с украинскими военными на линии соприкосновения в ДНР, утверждает, что причинами являются погодные условия, а также медленная поставка частям оружия и боеприпасов.

WP также указывает, что анонсированное контрнаступление осложняется недавней утечкой секретных документов, в которых в частности говорилось о проблемах с украинской ПВО.

При этом опрошенные газетой украинские военные говорят о том, что российские подразделения используют паузу для минирования и создания дополнительных укреплений. Обе стороны периодически проводят вылазки на позиции друг друга.

Ранее телеканал CNN сообщил, что, судя по попавшим в соцсети документам, в Пентагоне сомневаются в том, что Украина сможет добиться быстрого успеха в противостоянии с Россией. Нехватка ПВО и преимущество российской армии в воздухе могут привести к тому, что конфликт затянется на многие месяцы.

Тем не менее отставной генерал Марк Хертлинг (командовал механизированной дивизией во время войны в Ираке) заявил CNN, что в случае подготовки Украиной контрнаступления появление таких сведений вряд ли скажется на планах Киева. «Я не увидел в этих документах ничего такого, что могло бы заставить меня как командира изменить свои намерения. Да, там есть данные о местоположении подразделений и складов с боеприпасами, но я предполагаю, что русские об этом и так знали», — сказал он.

В России не раз говорили о готовности успешно противостоять украинскому наступлению. Такое заявление в частности 11 апреля сделал глава Крыма Сергей Аксенов. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — написал он в своем телеграм-канале.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил 8 апреля, что украинское контрнаступление будет на руку России, поскольку оно завершится большим количеством пленных и трофейной техники со стороны ВСУ.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина утечка документов наступление
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