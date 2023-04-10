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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о риске исчерпания Киевом боеприпасов для ПВО к началу мая

WSJ: у Киева кончатся ракеты для ПВО к 3 мая и 40 критических объектов будут без прикрытия
К началу мая большая часть критической инфраструктуры Украины за пределами Киевской области не будет иметь прикрытия ПВО. Число уязвимых критических объектов вырастет до 40, пишет издание
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Украина при текущих темпах потребления полностью исчерпает свои запасы ракет для комплексов «Бук» к 13 апреля, а ракет С-300 — к 3 мая. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, датированные 28 февраля.

В таком случае большая часть критической инфраструктуры Украины за пределами Киевской области потеряет прикрытие ПВО, говорится в документах. Так, число незащищенных критических объектов вырастет с шести до более чем 40.

Несмотря на то что США, Норвегия, Канада и Германия предоставили две системы ЗРК NASAMS и одну систему Iris-T, согласно документу, к маю также должны будут закончиться боеприпасы к этим комплексам.

Ежемесячно ВСУ расходовали примерно 200 ракет С-300, 69 ракет для «Бука» и в общей сложности 64 ракеты к NASAMS и Iris-T, отмечает издание.

Ранее The Washington Post со ссылкой на утекшие документы Пентагона и разведки США писала, что Украине не хватает боеприпасов и средств ПВО. В одном из документов говорится, что возможность Киева обеспечить противовоздушную оборону среднего радиуса действия будет истощена к 23 мая.

Согласно оценкам военных США, Украина способна выдержать еще два-три массированных удара российскими ракетами и беспилотниками.

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Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат признал в беседе с газетой угрозу нехватки советских боеприпасов. «Больше их негде взять, так что рано или поздно они закончатся», — сказал он.

В начале марта Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Украины Алексея Резникова сообщила, что Киев попросил ЕС поставлять ему 250 тыс. снарядов в месяц.

При этом в письме говорилось, что каждый месяц ВСУ тратят 110 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов, а минимальная потребность украинской армии — 356 тыс. снарядов.

Совет ЕС 20 марта сообщил, что европейские страны договорились ускорить совместные закупки и поставки обычных боеприпасов на Украину. Блок намерен срочно передать Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и, если будет такой запрос, ракеты. Боеприпасы будут идти из национальных запасов или отложенных заказов.

Россия осуждает поставки вооружений Запада на Украину, указывая, что это лишь затянет конфликт, но не помешает российским военным достигнуть своих целей.

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Украина Киев ПВО ракеты критическая инфраструктура
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