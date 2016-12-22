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Британия обвинила Россию в производстве «Новичка» в течение «десяти лет»
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Британия обвинила Россию в производстве «Новичка» в течение «десяти лет»
Отравление Скрипалей, 19:17
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Британия обвинила Россию в производстве «Новичка» в течение «десяти лет»
Россия производила и накапливала токсичное вещество «Новичок» последние десять лет, заявило посольство Великобритании в России. По данным британских спецслужб, Москва также более пяти лет следила за семьей Сергея Скрипаля
Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

Великобритания пришла к выводам, что последние десять лет Россия производила и накапливала нервно-паралитическое вещество «Новичок», говорится в сообщении посольcтва этой страны в Twitter.

«Новая информация подтверждает, что: 1) последние десять лет Россия производила и накапливала «Новичок», 2) исследовала возможности применения нервно-паралитических веществ с целью убийства, 3) российские спецслужбы интересовались семьей Скрипаля как минимум с 2013 года», — говорится в сообщении посольства.

Именно этим веществом, по мнению Лондона, были отравлены 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. О том, что выводы Лондона о типе отравляющего вещества подтвердились, 12 апреля сообщила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также инспекторы ОЗХО пришли к выводу, что использованное в Солсбери вещество было «высокой чистоты» и не содержало никаких примесей.

Это, в свою очередь, «указывает на то, что он был произведен специалистами в условиях контролируемой научной среды», сделали вывод в посольстве Великобритании. Следовательно, «химическое вещество могло быть произведено только государством», пришли в посольстве к заключению.

Вывод Великобритании об ответственности России основывается на принадлежности вещества к группе боевых нервно-паралитических веществ «Новичок», данных о разработке «Новичка» в России, прошлых убийствах перебежчиков российским государством, говорится в Twitter посольства.

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Посол Великобритании в России Лори Бристоу провел в пятницу, 13 апреля, брифинг для представителей 60 стран, на котором представил выводы Великобритании.

Ранее о том, что российские спецслужбы более пяти лет следили за Сергеем и Юлией Скрипаль, сообщал британский телеканал SkyNews со ссылкой на письмо британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Позже это письмо было опубликовано на сайте правительства Великобритании.

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В этом письме Лондон настаивает, что специалисты ГРУ (Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, военной разведки) с 2013 года отслеживали переписку Юлии Скрипаль по электронной почте.

В этом же письме говорится, что в России функционировало спецподразделение разведки, которое изучало ​отравляющие вещества и способы их применения, в том числе методом нанесения нервно-паралитического яда на дверные ручки. В конце марта Скотленд-Ярд заявил, что самая высокая концентрация вещества, которым были отравлены Скрипали, оказалась на входной двери дома Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Комментируя сообщения о слежке за Скрипалями, посол России в Лондоне Александр Яковенко выразил недоумение представленными данными. «Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии и выражали сомнение в отношении шпионажа за ним», — заявил Яковенко.

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Российский МИД завил, что выводам ОЗХО, которые были опубликованы 12 апреля, не доверяет. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ряд положений ОЗХО «вызывает у российских экспертов вопросы и, конечно, требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной».

Глава МИДа Сергей Лавров после публикации выводов ОЗХО отметил, что в закрытой части доклада указана подробная формула вещества, которое применили против Скрипалей. «Никакого литературного названия там не приводится», — уточнил он. Кроме того, подчеркнул Лавров, в документе упоминается, что вещество находится вне утвержденного списка, по которому надо отчитываться.​

Москва ранее неоднократно отрицала, что производит «Новичок», и говорила, что не имела программ по созданию такого рода вещества. «В Российской Федерации, подчеркиваю, в Российской Федерации никогда никакой программы под кодовым названием «Новичок» не проводилось», — говорил представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

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По его словам, «все работы, исследования, производство химоружия» были остановлены в 1992 году, а после присоединения России к конвенции по запрещению химического оружия «начался процесс постепенного его уничтожения». «В прошлом году мы его завершили, уничтожение всех наших запасов химического оружия, и этот процесс официально заверен ОЗХО», — подчеркивал он.

О том, что ни в России, ни в СССР не велись разработки отравляющего вещества под названием «Новичок», ​в середине марта также заявлял российский МИД. В ведомстве подчеркивали, что данные о существовании таких программ в России «распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Сергей Скрипаль , Великобритания
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