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Захарова обвинила Лондон в принуждении Скрипалей к участию в инсценировке
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Захарова обвинила Лондон в принуждении Скрипалей к участию в инсценировке
Отравление Скрипалей, 18:10
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Захарова обвинила Лондон в принуждении Скрипалей к участию в инсценировке

Власти Великобритании насильно удерживают экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию или принуждают их принимать участие в инсценировке. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в мысли, что речь идет об изоляции российской гражданки [Юлии Скрипаль]. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии по принуждению в некоей инсценировке. Вопросов все больше, а ответов нет вообще никаких», — подчеркнула Захарова.

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что Лондон пытается «насильно изолировать» Юлию Скрипаль от общения с представителями российской дипмиссии. Накануне полиция Великобритании опубликовала заявление россиянки, в котором она указала, что не намерена пользоваться услугами посольства России в Британии в ближайшее время. Юлия Скрипаль отметила, что ее отец по-прежнему находится в тяжелом состоянии, а она сама испытывает последствия отравления нервно-паралитическим агентом.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в начале марта в британском городе Солсбери. Юлия пришла в себя 29 марта и была выписана 10 апреля. По данным источника таблоида The Sun, россиянку перевели в военный госпиталь. Тогда же издание опубликовало видео, на котором запечатлена Юлия Скрипаль.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявляла, что на кадрах изображена другая девушка. «Во-первых, у Юли рост 178 см, а на видео низкая и сгорбленная девушка. Во-вторых, у нее удлиненное каре, но не до плеч, и у нее было сделано мелирование, она сейчас более светлая. По походке тоже не похожа», — отмечала она.

Теги: Лондон , Мария Захарова , МИД
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