Москва огласит «интересные» моменты доклада ОЗХО по «делу Скрипалей»

Москва придаст гласности наиболее «интересные» моменты из доклада экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, видеозапись его выступления опубликована на странице МИДа в Facebook.

«Мы в самое ближайшее время постараемся придать их [моменты из доклада] гласности, когда эксперты и наши, и из профильных ведомств, разберутся с этим достаточно объемным документом», — сказал Лавров, отметив, что МИД подробно изучает этот доклад.

Ранее Лавров, отметил, что эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона относительно химического состава вещества, которым были отравленыи Скрипали. «Там уже такие политики, как Борис Джонсон, стали в очередной раз пытаться исказить истину и говорить, что это означает поддержку всех без исключения выводов, это очередной эксцесс этого политика», — сказал министр.

В закрытой части доклада указана подробная формула вещества, которым отравили Скрипалей. «Никакого литературного названия там не приводится», — подчеркнул Лавров.

Доклад ОЗХО опубликовала 12 апреля. Название вещества, которым отравили Скрипалей, там не приводится. Составители документа уточняют, что ознакомились с результатами британского исследования по «идентичности» яда и после изучения проб с места происшествия и анализа крови пострадавших сделали вывод о том​, какое это вещество.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском Солсбери. Великобритания утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Россию обвиняют в причастности к отравлению.