Посол России прокомментировал сообщение о пятилетней слежке за Скрипалем

Москва «с недоумением» восприняла сообщения о том, что российская разведка пять лет следила за Сергеем и Юлией Скрипалями перед их отравлением. Об этом во время пресс-конференции заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко. Трансляция выступления ведется в Twitter российского представительства.

Яковенко напомнил, что Скрипаль в 2010 году был добровольно освобожден Россией, после чего переехал в Великобританию. Он отметил, что несмотря на утверждения о слежке за Скрипалем с 2013 года, все эти пять лет Лондон не предъявлял Москве никаких претензий. «Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии и выражали сомнение в отношении шпионажа за ним», — заявил посол.

Как сообщил Sky News, о слежке российской разведки за Скрипалями в своем письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу рассказал британский советник по национальной безопасности Марк Седвилл. По данным Лондона, ГРУ отслеживало электронные сообщения Скрипалей с 2013 года. В этом же письме Седвилл рассказал, что по информации, которой располагает британская разведка, в России существует специальное подразделение, изучающее методы применения отравляющих веществ. В частности, спецслужбы изучали возможность отравления через нанесение яда на дверную ручку, утверждает Седвилл. Именно на входной двери дома Скрипаля в Солсбери была обнаружена наибольшая концентрация нервно-паралитического вещества, которым он был отравлен.

Сергей Скрипаль, экс-полковник ГРУ, 4 марта был отравлен вместе со своей дочерью Юлией. В России он был осужден за сотрудничество с разведкой Великобританией, однако в 2010 году его амнистировали и обменяли на российских разведчиков-нелегалов. По версии Лондона, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок» и обвинили в причастности к этому Россию. Эксперты ОЗХО в отчете по итогам расследования инцидента не стали упоминать название «Новичок» или указывать страну происхождения яда, однако согласились с выводами британских следователей и подтвердили выявленную ими формулу. Россия все обвинения в отравлении Скрипалей опровергает. В Москве настаивают на том, что Великобритания скрывает часть данных о расследовании дела.