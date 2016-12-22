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МИД прокомментировал заключение ОЗХО по «делу Скрипаля»
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МИД прокомментировал заключение ОЗХО по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипалей, 19:09
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МИД прокомментировал заключение ОЗХО по «делу Скрипаля»

Россия не станет доверять выводам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пока не получит результаты анализов и материалы экспертизы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Захарова отметила, что ряд положений ОЗХО «вызывает у российских экспертов вопросы и, конечно, требует дополнительной детальной проработки, в том числе, с британской стороной». «Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. Я еще раз повторяю, Россия готова и открыта к проведению совместной работы», — заявила Захарова.

По ее словам, российские эксперты должны получить доступ к материалам экспертизы ОЗХО, «ко всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту», только тогда Москва сможет довериться выводам по отравлению Скрипалей.

ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»
Политика

Ранее ОЗХО подтвердило применение нервно-паралитического вещества «Новичок» при отравлении Скрипалей. При этом организация не смогла установить происхождение этого вещества. После этого Великобритания созвала заседание исполнительного совета ОЗХО по «делу Скрипаля».

Отравление Скрипалей произошло 4 марта в британском городе Солсбери. По словам британского премьер-министра Терезы Мэй, их отравили «Новичком», веществом, разрабатывавшимся в СССР. Москва, по мнению Британии, несет ответственность за инцидент со Скрипалями, в Кремле отрицают все обвинения.

Теги: Сергей Скрипаль , ОЗХО , Мария Захарова
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