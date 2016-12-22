Лавров прокомментировал доклад ОЗХО по «делу Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком прокомментировал доклад по «делу Скрипалей», опубликованный специалистами ОЗХО. Трансляция велась на странице МИД в Facebook.

«Там сказано, что эксперты ОЗХО подтверждают выводы Лондона относительно химического состава этого вещества», — заявил Лавров. «Там уже такие политики, как Борис Джонсон, стали в очередной раз пытаться исказить истину и говорить, что это означает поддержку всех без исключения выводов, это очередной эксцесс этого политика», — добавил министр.

Лавров уточнил, что в закрытой части доклада указана подробная формула вещества, которое применили против Скрипалей. «Никакого литературного названия там не приводится», — уточнил он. Кроме того, в документе упоминается, что вещество находится вне утвержденного списка, по которому надо отчитываться.

Сейчас доклад изучают российские специалисты.

Доклад ОЗХО был представлен 12 апреля. В заключении не называется вещество, которым отравили Скрипалей, однако составители документа отмечают, что ознакомились с результатами британского исследования по «идентичности» яда и после изучения проб с места инцидента и анализа крови пострадавших сделали вывод о том​, что это за вещество.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском Солсбери. Британия утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Ответственность за случившееся возлагают на Россию.