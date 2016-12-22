ОЗХО подтвердила использование «Новичка» при отравлении Скрипалей

Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что при отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери было использовано вещество «Новичок». Однако происхождение яда не установлено, сообщается в отчете организации

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Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», однако организация не установила происхождение этого яда. Об этом говорится в отчете ОЗХО.

ОЗХО подтвердила выводы Лондона по расследованию этого отравления, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. «Нет сомнений, что именно было использовано, и не остается альтернативных объяснений, кто несет за этой ответственность — только у России есть средства и мотив», — говорится в заявлении главы МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Джонсон также подчеркнул, что ОЗХО обнародовало отчет о расследовании по просьбе Лондона. «В интересах прозрачности и так как нам, в отличие от России, нечего скрывать, мы попросили ОЗХО опубликовать резюме по их отчету и отправить его всем странам-участницам ОЗХО, в том числе России», — подчеркнул министр.​

​Накануне вечером британское издание The Daily Mail сообщило, что правительство Великобритании уже получило копию отчета ОЗХО, а публикация его должна состояться днем 12 апреля. В пресс-службе ОЗХО на запрос РБК пояснили, что обнародованный сегодня документ является рассекреченным резюме всего доклада, выпущенный по просьбе британских властей.

Доклад экспертов-химиков посвящен отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в английском Солсбери. Через неделю, ссылаясь на данные разведки, премьер-министр Тереза Мэй назвала власти России ответственными за покушение на Скрипалей с использованием химического оружия.

По версии британцев, оглашенной 12 марта премьер-министром Терезой Мэй, в нападении использовался яд семейства «Новичок». Это группа высокотоксичных боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые разрабатывались в СССР в 1980-х годах. Эксперты британской лаборатории Портон-Даун подтвердили, что в Солсбери использовалось вещество группы «Новичок», но выяснением страны происхождения вещества они не занимались.

Москва с самого начала отрицала свою причастность к атаке в Солсбери, отмечая, что Британия должна была тут же обратиться к России за разъяснениями в случае возникновения подозрения об использовании последней запрещенного оружия, а также начать процедуру расследования по линии ОЗХО.

​Группа экспертов-химиков ОЗХО начала расследование в Солсбери 19 марта. Уже 22 марта лидеры стран ЕС выразили солидарность с Лондоном и пообещали принять меры в ответ на действия Москвы. С 26 марта страны ЕС, а также США, Канада, Украина и ряд других государств, начали высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Всего из западных стран было выдворено около 150 россиян.

Некоторые страны ЕС вместо высылки россиян ограничились лишь отзывом своих послов из Москвы для консультаций. Три европейские страны — Австрия, Греция и Кипр — вообще отказались предпринимать какие-либо шаги против России, напирая на необходимость дождаться итогов расследования ОЗХО до назначения виновных и дипломатических демаршей.

Уже 30 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал зеркальные шаги в ответ на высылку дипломатов, а также сообщил о созыве Россией заседания исполнительного совета ОЗХО для обсуждения проблемы. На этом заседании 4 апреля гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю пообещал, что «в начале следующей недели» результаты экспертного анализа будут готовы, после чего ОЗХО составит на их основе отчет, который передаст британским властям. Следом уже Лондон примет решение о рассекречивании документов для других стран-членов организации.