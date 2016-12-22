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Песков предвосхитил вопрос журналистов о блокировке Telegram
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Песков предвосхитил вопрос журналистов о блокировке Telegram
Блокировка Telegram, 13:02
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Песков предвосхитил вопрос журналистов о блокировке Telegram
Пресс-секретарь президента отказался комментировать решение Таганского суда по мессенджеру еще до вопроса журналистов на эту тему. По словам Пескова, после того как Telegram перестанет работать, он перейдет «на что-то другое»
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Кремль отказался комментировать постановление Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram. В разговоре с представителями СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков коснулся этой темы еще до вопроса со стороны журналистов, сообщает корреспондент РБК.

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«Я предполагаю, что вы сразу спросите про Telegram. Здесь я сразу скажу, что это решение суда. Я его никак комментировать не буду», — заявил Песков.

«Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой [мессенджер]», — добавил пресс-секретарь президента. ​«Их [мессенджеров] можно по пальцам руки пересчитать. Надо посмотреть, какой удобный, сочетает в себе скорость и качество и весь набор услуг», — пояснил Песков.

Ранее в пятницу суд постановил заблокировать ​доступ к мессенджеру, пока Telegram не предоставит ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Соответствующий иск в суд подал 6 апреля Роскомнадзор. Представители мессенджера заявили, что это требование технически невозможно выполнить, так как ключи дешифрования хранятся на устройствах пользователей.

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Песков также подчеркнул, что в ситуации с Telegram речь идет о невыполнении требований законодательства, а не о нарушении прав пользователей. Так он ответил на просьбу оценить ситуацию с учетом сделанных ранее заявлений о том, что блокировка российских сайтов и социальных сетей на Украине нарушает права граждан этой страны.

«Есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь, поэтому ситуация полностью, коренным образом отличается от той, которую вы упомянули», — сказал Песков. «Telegram — это мессенджер, и, собственно, сама по себе блокировка, или, точнее, давайте все-таки использовать ту фразеологию, которую использует суд, — а суд решил ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин и далее, — суд решил ограничить доступ, ограничение доступа не было самоцелью, никто не собирался запрещать что-то», — добавил пресс-секретарь президента.

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Под эти меры попали в том числе популярные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и сервисы «Яндекса» (включая агрегатор новостей, сервис переводов и «Яндекс.Такси»). Порошенко заявил, что эти ресурсы использовались «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды».

Суть претензий к Telegram

В июле 2017 года ключи для дешифровки запросила у Telegram ФСБ. Основатель мессенджера Павел Дуров в ответ заявил, что компания не намерена выполнять законы, которые «несовместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности».

В конце марта 2018 года Роскомнадзор выпустил официальное уведомление для Telegram о необходимости исполнить требования спецслужбы. Ведомство предупредило компанию, что подаст в суд иск с требованием о блокировке мессенджера, если ФСБ не получит ключи в течение 15 дней с момента получения уведомления.

Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России
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Иск был подан 6 апреля. Таганский суд Москвы встал на сторону Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер. Судья отметила, что решение подлежит немедленному исполнению. Блокировка будет действовать до исполнения сервисом требований ФСБ.​

Аудитория Telegram в России в феврале 2018 года составила 12,4 млн человек (декстоп, мобильная версия и все приложения), это данные Mediascope. По данным компании Combot, занимающейся Telegram-маркетингом, в марте у мессенджера было около 15 млн активных пользователей из России, то есть тех, кто обращаются к сервису не меньше раза в месяц. Сам Telegram в конце марта сообщил, что его аудитория по всему миру превысила 200 млн пользователей.

Адвокаты правозащитной организации «Агора», которая представляет интересы мессенджера в суде, намерены обжаловать приговор. «У нас не было реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, ведь этот самый иск Роскомнадзора мы не видели до сих пор. Это вопиющее нарушение права на защиту», — пояснили в организации.

Авторы: Маргарита Девяткина, Полина Химшиашвили.
Теги: Telegram , блокировка мессенджера , Дмитрий Песков
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