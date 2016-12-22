Юристы Telegram обжалуют приговор о блокировке мессенджера в России

Адвокаты международной правозащитной организации «Агора», которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать приговор суда, который постановил заблокировать мессенджер на территории России. Об этом говорится в сообщении «Агоры», поступившем в РБК.

Представители «Агоры» заявили, что они «убедительно просили» суд отложить рассмотрение иска по существу, так как от Роскомнадзора не поступил сам иск, а от суда не поступило определение о принятии этого иска к производству и подготовке к судебному заседанию. «Более того, из СМИ мы узнали, что суд привлек к участию в этом деле ФСБ России, а ее позицию нам также не прислали. У нас не было реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, ведь этот самый иск Роскомнадзора мы не видели до сих пор. Это вопиющее нарушение права на защиту», — считают в организации.

В «Агоре» отметили, что работающий в организации адвокат Дмитрий Динзе 12 апреля просил суд отложить судебное заседание «на разумный срок», устранить все «эти грубейшие процессуальные нарушения» и обеспечить Telegram как ответчику право на защиту, реализацию всех процессуальных прав, предоставленных законом компании Telegram. «Ждем решения суда и будем его обжаловать после изучения», — говорится в сообщении.

На заседании 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить на территории России доступ к сервису Telegram. Суд также удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера. В разговоре с РБК юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов рассказал, что весь процесс продлился всего 19 минут, после чего судья удалился в совещательную комнату. Юристы Telegram следили за процессом онлайн, никто не присутствовал на суде, как и рекомендовал основатель мессенджера Павел Дуров.

По словам Гайнутдинова, обжалование решения о блокировке пройдет в судах всех инстанций. Заявление на апелляцию будет составлено после того, как юристы получат все документы.

«Основной блок доводов в апелляции будет связан с грубейшими процессуальными нарушениями», — уточнил юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев. Также адвокаты планируют направить частные жалобы на определение суда о немедленной блокировке до вступления решения суда в силу.

ФСБ направило руководству Telegram уведомление о необходимости передачи ключей для дешифровки переписки в прошлом году. Программисты мессенджера заявили, что сделать это невозможно технически. Также в Telegram посчитали, что такие требования являются противоречащими Конституции. 6 апреля Роскомнадзор подал ​в Таганский суд Москвы иск с требованием заблокировать мессенджер. Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев после этого заявил РБК, что позиция мессенджера «остается прежней». Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки «не принесут плодов».