Владельцы Telegram-каналов прокомментировали блокировку сервиса

Администраторы популярных Telegram-каналов разошлись в оценках, как блокировка мессенджера в России отразится на аудитории. Но в любом случае они намерены продолжить поддерживать каналы на площадке Telegram

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Администраторы популярных Telegram-каналов остаются на площадке мессенджера, доступ к которому Роскомнадзор может закрыть в ближайшее время. Но потенциальное падение аудитории составит до 50%, признают они.

Администратор Telegram-канала «Сталингулаг», у которого на данный момент более 234 тыc. подписчиков, говорит, что не планирует уходить из Telegram. «Как писал сюда (в Telegram. — РБК), так и продолжу. VPN стоит у огромного числа людей, и ближайшие дни эта цифра будет только увеличиваться», — сообщил он, отметив, что на фоне новостей о блокировке аудитория растет. «Важно понимать, что Telegram стал своеобразным самиздатом в цифровую эпоху, и установка VPN только этому способствует. По моим оценкам, VPN уже пользуется более 60% читателей канала, остальные подключат сервисы в ближайшие дни», — считает собеседник РБК.

Издатель и главный редактор канала Mash (более 277 тыс. пользователей) Никита Могутин заявил РБК, что они продолжат работать на своей площадке Telegram. «Проблем глобальных в этой блокировке для Mash не вижу, но локальные, несомненно, есть. Также будем мощнее развивать другие наши площадки в соцсетях и мессенджерах. Mash сейчас существует на всех крупных площадках в соцсетях. Плюс мы плотно занялись нашими пабликами в [мессенджерах] Viber и в Tam-Tam», — сообщил Могутин.

Авторский коллектив Telegram-канала «Футляр от виолончели» (более 142 тыс. участников) сообщил, что блокировка Telegram «создает серьезное преимущество для WhatsApp, Facebook и других американских сервисов, которые собирают данные граждан России». «Это большой успех для разведывательного сообщества США. Если запрет будет полноценным, падение аудитории Telegram-каналов составит 50%. У «Футляра от виолончели» сейчас более миллиона просмотров в день. Сокращение этой цифры до полумиллиона не повлияет на проект, поэтому канал продолжит свою работу», — ответили РБК представители канала.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд города Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership, владеющей одноименным мессенджером. Суд удовлетворил и ходатайство ведомства о немедленном исполнении решения.

После того как Роскомнадзор получит решение суда, ведомство направит его операторам связи с указанием о необходимости принятия мер по ограничению доступа к сервису. В реестр заблокированных страниц будут внесены доменные имена telegram.org, web.telegram.org, t.me и IP-адреса серверов Telegram, после чего провайдеры должны будут ограничить доступ к ресурсам мессенджера в течение суток с момента обновления реестра (он обновляется ежедневно в 9:00 и 21:00 мск).

По данным «Медиалогии» в топ-10 наиболее популярных Telegram-каналов в марте входили: «Сталингулаг» (в среднем его посты просматривало 278,2 тыс. раз), Mash (169,3 тыс.), «Музыка 2018» (153,5), «Давыдов.Индекс» (151,1 тыс.), Артемий Лебедев (132,2 тыс.), MDK (122,7 тыс.), «Бывшая» (121,2 тыс.), «Навальный» (101,3 тыс.), «Трансформатор» (99,8 тыс.) и «Футляр для виолончели» (96,9 тыс.).

Как рассказывал ранее РБК основатель информационно-рекламного сервиса Combot Федор Скуратов, Telegram-каналы с 50–100 тыс. подписчиков могут зарабатывать на рекламных постах от 500 тыс. руб. в месяц и выше. По его оценке, в марте объем рекламного рынка в Telegram в России составил около 80 млн руб. Директор по продуктам агентства по диджитал-маркетингу iProspect Russia Михаил Цуприков оценивал объем рынка рекламы в Telegram в 40–50 млн руб. в 2017 году.