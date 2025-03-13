Ермак: Украина против «Минска-3» и заморозки конфликта с Россией

В Киеве исключили «Минск-3» и заморозку конфликта с Россией

Киев выступает против заморозки конфликта с Россией и заключения «Минска-3», заявил Ермак. Москва считает эти соглашения обманом и подчеркивает, что не допустит этого вновь. Кремль также исключал заморозку боевых действий

Андрей Ермак (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украина против заключения «Минска-3» и заморозки конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

«Мы не пойдем на замороженный конфликт, наши партнеры из США тоже против такого сценария. Мы против «Минска-3», а Европа будет вовлечена в мирный процесс», — написал он.

В Кремле также говорили, что «какой-то вариант заморозки этого конфликта» Россию не устроит. Такую возможность исключал и глава российского МИДа Сергей Лавров.

Минские соглашения 2014–2015 годов закрепляли основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. 22 февраля 2022 года президент России Путин заявил, что минских соглашений после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик больше не существует. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными. Москва считает, что ее обманули с минскими соглашениями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря об этих договоренностях, подчеркивал, что такого не произойдет вновь.

После переговоров с США в Джидде 11 марта Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня. Вашингтон должен возобновить предоставление Киеву вооружений и разведданных, говорил Ермак.

Путин 13 марта сказал, что Москва согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что есть нюансы. В частности, должна быть учтена ситуация на земле. Перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины конфликта, убежден Путин.

«Европейская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники писали, что украинские представители на встрече в Саудовской Аравии представили США красные линии Киева для мирных переговоров.

В частности, украинская сторона заверила американскую, что не откажется от членства в НАТО в рамках мирного соглашения. По словам источника, Киев отвергает запреты на членство страны в блоке, как и в ЕС, а также ограничения в численности армии.

Зеленский после переговоров в Джидде назвал главной красной линией для Киева признание утраты территорий. Путин исключал уступки и «размены». России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, говорил он.

По данным двух источников Reuters, Россия передала США свои требования к соглашению о перемирии с Украиной. Они похожи на те, которые Москва озвучивала ранее, в их числе отказ Украины от членства в НАТО и признание Крыма и четырех новых регионов российскими, утверждает агентство.