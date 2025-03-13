МИД объявил об ответе России на 16-й пакет санкций ЕС

Москва запретила въезд представителям стран ЕС, ответственным за военную поддержку Киева, блокаду российских судов в Балтийском море, санкции, и тем, кто выступает за конфискацию замороженных активов России

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ответ на 16-й пакет санкций ЕС МИД России расширил российский стоп-лист. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

Так, Москва внесла в свой стоп-лист представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза, граждан, ответственных за военную поддержку Киева, за деятельность, «направленную на подрыв территориальной целостности России», и за блокаду российских судов и грузов в Балтийском море.

Туда включены представители европейских структур и властей ЕС, «причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства», а также те, кто выступает за конфискацию российских замороженных активов и использование доходов от них в интересах Украины, за введение санкций против Москвы.

В МИДе заверили, что Россия, несмотря на «враждебные акции», продолжит отстаивать свои национальные интересы и защищать «новый справедливый миропорядок».

24 февраля, в третью годовщину начала военных действий на Украине, ЕС ввел 16-й по счету пакет санкций в отношении России.

Под них, в частности, попали председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, Владимир Колбин (которого в ЕС называют сыном «друга детства президента Владимира Путина» Петра Колбина), телеведущая Юлия Барановская, бизнесмен Альберт Авдолян, комик Михаил Галустян, Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН, РАНХиГС, биржа криптовалют Garantex и др.

Евросоюз также запретил поставки «контроллеров для видеоигр, игровых контроллеров, контроллеров летных симуляторов, геймпадов, джойстиков», поскольку подобные устройства, по мнению Брюсселя, используются российской армией для управления беспилотниками в боевых действиях на Украине.

Кроме того, в новый санкционный список включены шесть аэропортов, в том числе Внуково и Жуковский.

В Кремле в ответ на санкции заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления диалога с Европой. «Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования <...>. А очередной пакет — вполне все, так сказать, прогнозируем», — сказали там.