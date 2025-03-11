Bloomberg рассказал о признаках «разрушения» санкций против нефти России

Потоки нефти из российских портов за четыре недели по состоянию на 9 марта выросли примерно на 300 тыс. барр., до 3,37 млн. О том, что администрация Трампа работает над вариантами смягчения санкций, писали Reuters и Bloomberg

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Увеличение потоков российской нефти свидетельствует о том, что санкции США начинают рушиться, сообщает Bloomberg.

За последние дни три судна с нефтью, попавшие под санкции, отплыли из порта Находка, пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов и спутниковые снимки. Потоки нефти из российских портов за четыре недели по состоянию на 9 марта выросли примерно на 300 тыс. барр. в день (самый большой прирост с января 2023 года) и достигли 3,37 млн (самый высокий показатель с ноября 2024 года).

По данным Bloomberg, посредники, доставляющие российскую нефть в Индию, приостановили поставки в январе этого года, после того как под американские санкции попал 161 танкер. Индия не разрешила подсанкционным судам разгружаться в своих портах, а покупатели воздержались от поставок.

Импорт нефти в Индию из России в феврале снизился на 13,4% в месячном выражении, до 1,4 млн барр. в день, что является самым низким показателем с января 2023 года, следует из данных компании Kpler. Индийские покупатели рассчитывали найти новые танкеры и альтернативных посредников, чтобы обеспечить поток российской нефти. Некоторые опасались, что нефть может не дойти.

Однако новости о том, что в команде президента США Дональда Трампа изучают, какие российские санкции могут быть смягчены в случае прогресса в мирных переговорах, включая «ценовой потолок» на российскую нефть, помогли, отмечает агентство.

Американский лидер не исключал, что «в какой-то момент» США могут снять санкции против Москвы. По данным Reuters, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые можно смягчить. В частности, речь идет о возможности смягчения ограничений в энергетической сфере на случай достижения мирного соглашения. О том, что администрация Трампа работает над вариантами, в том числе над смягчением потолка цен на российскую нефть, сообщал также Bloomberg.

Танкеры, такие как Shenlong, Bourda и Rangler, которые обычно не доставляют российскую нефть в Индию, находятся в пути в местные порты, следует из данных Kpler. Индия также разрешила не находящейся под санкциями страховой компании Soglasie Insurance Co предоставлять страховое покрытие судам, заходящим в ее порты, до февраля 2026 года, сообщает Bloomberg.

В связи с санкциями против российского ТЭКа США потребовали от Индии сгрузить нефть с российских танкеров до 27 февраля, а до 12 марта — завершить все финансовые операции. Reuters со ссылкой на трейдеров сообщал, что Китай и Индия приостановили закупку нефти из России с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, которых не коснулись ограничения. Стоимость фрахта судов, не попавших под американские санкции, выросла «на несколько миллионов долларов», в то время как премия российской ESPO — на $3–5 за баррель.

Только два из девяти танкеров, отправленных с Сахалина, разгрузили после введения Вашингтоном ограничений, еще четыре простаивают, а оставшиеся находятся в пути или только прибыли в пункт назначения, писал также Bloomberg.

В Кремле в ответ на санкции заявили, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. Москва будет искать варианты для минимизации последствий, подчеркнули там.