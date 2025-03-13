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Война санкций ,  
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Reuters узнал о консультациях в России по смягчению санкций

Reuters: в России компании попросили определить наиболее болезненные санкции
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Война санкций
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Минпромторг обратился к компаниям с просьбой определить, какие санкции больше всего повлияли на них и какие в первую очередь нужно снять. Наиболее болезненными назвали ограничения, затрудняющие платежи, сообщает Reuters
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Российские власти перед переговорами с США просят частные компании сообщить, какие санкции являются для них наиболее болезненными, сообщили агентству Reuters два российских бизнесмена. По их словам, таковыми являются ограничения, которые затрудняют трансграничные платежи.

Два источника в российской промышленности сообщили, что Минпромторг обратился к компаниям с просьбой определить, какие санкции в первую очередь нужно снять. По словам одного из собеседников, ведомство спрашивает у них, какие ограничительные меры больше всего повлияли на них. Крупные экспортеры, консультанты, юристы, экономисты и советники, опрошенные Reuters, назвали наиболее обременительным ограничение расчетов в долларах. Три собеседника также указали на энергетические санкции, в частности в отношении танкеров.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Два источника считают наиболее вероятным исходом в краткосрочной перспективе смягчение вторичных санкций против третьих стран.

«Обходные пути дороги и медленны», — сказал один из собеседников. «Мы можем получить оборудование и технологии через Китай или Эмираты, но как мы можем за них заплатить?» — добавил он.

Другой источник рассказал агентству, что его бизнес «взвыл», когда Китай ужесточил расчеты. На фоне угрозы вторичных санкций крупные китайские банки стали чаще отказывать в приеме платежей из России. Летом прошлого года Bloomberg и Reuters сообщали о зависших платежах между Россией и КНР.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить санкции против Москвы, если она не пойдет на переговоры, или смягчить, если она согласится на прекращение огня на Украине, напоминает Reuters.

Президент США не исключал, что «в какой-то момент» США могут снять санкции против Москвы. По данным Reuters, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые можно смягчить. В частности, речь идет о возможности смягчения ограничений в энергетической сфере на случай достижения мирного соглашения.

О том, что администрация Трампа работает над вариантами, в том числе над смягчением потолка цен на российскую нефть, сообщал также Bloomberg.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта напомнил, что Москва по-прежнему считает санкции незаконными, все они должны быть отменены. «А что касается деталей, то это уже предмет переговоров, и тут я хочу напомнить свои слова — не будем забегать вперед. Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать», — сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

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Елена Чернышова
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