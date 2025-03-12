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Военная операция на Украине ,  
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Рубио оценил сроки начала перемирия на Украине при согласии России

Рубио счел возможным прекращение огня на Украине через несколько дней
Сюжет
Военная операция на Украине
Предложение о прекращении огня на 30 дней прозвучало после встречи США и Украины. 13 марта его должны обсудить с Россией, если она согласится на такой шаг, то любая стрельба может прекратиться через несколько дней, считает Рубио
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Прекращение огня между Россией и Украиной может наступить через несколько дней, если Москва согласится на введение такого режима, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает The New York Times.

«Вот как мы хотели бы, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга — ни ракетами, ни снарядами, ни пулями, ничем, даже артиллерией. Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры», — сказал он.

Рубио уточнил, что США собираются «вступить в контакт» с российской стороной по поводу перемирия 13 марта. «Если они ответят отказом, это будет крайне прискорбно и прояснит их намерения», — заявил он.

Госсекретарь добавил, что на встрече в Эр-Рияде 18 февраля представители Москвы «выразили готовность при определенных обстоятельствах, которые они не назвали, положить конец этому конфликту».

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

11 марта в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. По ее итогам стороны сообщили, что Киев принял предложение Вашингтона прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на это согласится Москва. В обмен на такой шаг США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.

На следующий день Reuters со ссылкой на российские источники сообщил, что президент Владимир Путин вряд ли поддержит предложение о прекращении огня. По словам собеседников агентства, любое соглашение должно учитывать успехи России на поле боя и ее интересы. Источники отметили, что Москве нужно будет обсудить условия перемирия и получить гарантии, без конкретных обещаний Россия может посчитать перемирие ловушкой. Bloomberg, однако, также со ссылкой на источники писал, что, по его данным, Москва, скорее всего, согласится на прекращение огня, но попытается обеспечить максимально выгодные для себя условия.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтверждал, что Россия ждет деталей от американской стороны по поводу предложения о прекращении огня, и не стал оценивать его выгоду, призвав дождаться конкретики.

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Марко Рубио Украина Россия прекращение огня
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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