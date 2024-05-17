 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД счел неактуальными гарантии безопасности с Западом 2021 года

Замглавы МИДа Рябков: гарантии безопасности с Западом 2021 года неактуальны
Сюжет
Военная операция на Украине
Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил об изменении шкалы приоритетов России в сфере безопасности. Москва в 2021 году настаивала на надежных юридических гарантиях, исключающих в том числе продвижение НАТО на восток
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Шкала приоритетов России в сфере безопасности полностью изменилась, работа над соглашениями о гарантиях безопасности, о которых шла речь в 2021 году, больше не актуальна, заявил в интервью ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Думаю, что работа над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас неактуальна. Наша шкала приоритетов, в том числе в сфере обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий, полностью изменилась», — сказал Рябков.

По его словам, происходящее сейчас «на западном азимуте» — это прежде всего задача военных, дипломатия на этом направлении работает «в режиме управления кризисами и контроля над недопущением скатывания к действительно масштабному конфликту».

Welt узнала подробности соглашения ЕС и Украины о гарантиях безопасности
Политика

Москва настаивала на надежных юридических гарантиях безопасности, исключающих продвижение НАТО на восток, принятие в блок бывших республик СССР, в том числе Украины, а также размещение в сопредельных государствах ударных наступательных вооружений. В декабре 2021 года российская сторона направила США и НАТО предложения по гарантиям. В январе 2022 года состоялось несколько раундов переговоров России с Соединенными Штатами, альянсом и ОБСЕ, но договориться по ключевым пунктам не удалось. Путин заявлял, что НАТО «надуло» Россию, «просто нагло обмануло», не выполнив обещания не продвигаться на восток, и требовал, чтобы Запад немедленно дал гарантии, «а не забалтывать это десятилетиями».

В МИДе говорили, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой проекта договора о гарантиях безопасности. Речь идет, в частности, об отказе от вступления Украины и Грузии в НАТО и отказе от создания военных баз на постсоветском пространстве.

В феврале 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Путин называл одной из причин угрозу вступления Украины в НАТО.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сергей Рябков гарантии безопасности НАТО Россия

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Политика
Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
Политика
Украина и Финляндия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214 Бизнес, 09:01
Путин и Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили Украину Политика, 08:59
«Расплата за годы ошибок». Снизится ли рекордная инфляция 70% в Турции Pro, 08:53
Путин пригласил китайских политиков и инвесторов на ВЭФ во Владивостоке Политика, 08:45
МИД счел неактуальными гарантии безопасности с Западом 2021 года Политика, 08:39
Девять кругов управленческого ада. Как выбраться из каждого Pro, 08:38
В США сочли операцию в Рафахе помехой для своих целей на Ближнем Востоке Политика, 08:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине Политика, 08:26
Путин заявил о готовности предоставить льготы инвесторам из Китая Экономика, 08:23
Стали известны сроки выхода GTA VI Технологии и медиа, 08:07
Чемезов объяснил интерес к ЧЭМК: без этого самолеты и пушки не построим Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
«Коммерсантъ» узнал, что Шойгу не сразу пустили в китайский парламент Политика, 07:46
В Севастополе отменили занятия в школах после ночной атаки дронов Общество, 07:37