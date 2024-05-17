МИД счел неактуальными гарантии безопасности с Западом 2021 года

Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил об изменении шкалы приоритетов России в сфере безопасности. Москва в 2021 году настаивала на надежных юридических гарантиях, исключающих в том числе продвижение НАТО на восток

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Шкала приоритетов России в сфере безопасности полностью изменилась, работа над соглашениями о гарантиях безопасности, о которых шла речь в 2021 году, больше не актуальна, заявил в интервью ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Думаю, что работа над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас неактуальна. Наша шкала приоритетов, в том числе в сфере обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий, полностью изменилась», — сказал Рябков.

По его словам, происходящее сейчас «на западном азимуте» — это прежде всего задача военных, дипломатия на этом направлении работает «в режиме управления кризисами и контроля над недопущением скатывания к действительно масштабному конфликту».

Москва настаивала на надежных юридических гарантиях безопасности, исключающих продвижение НАТО на восток, принятие в блок бывших республик СССР, в том числе Украины, а также размещение в сопредельных государствах ударных наступательных вооружений. В декабре 2021 года российская сторона направила США и НАТО предложения по гарантиям. В январе 2022 года состоялось несколько раундов переговоров России с Соединенными Штатами, альянсом и ОБСЕ, но договориться по ключевым пунктам не удалось. Путин заявлял, что НАТО «надуло» Россию, «просто нагло обмануло», не выполнив обещания не продвигаться на восток, и требовал, чтобы Запад немедленно дал гарантии, «а не забалтывать это десятилетиями».

В МИДе говорили, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой проекта договора о гарантиях безопасности. Речь идет, в частности, об отказе от вступления Украины и Грузии в НАТО и отказе от создания военных баз на постсоветском пространстве.

В феврале 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Путин называл одной из причин угрозу вступления Украины в НАТО.