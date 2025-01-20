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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о намерении бороться за интересы России на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Целью урегулирования он назвал «не краткое перемирие, не какую-то передышку», а «долгосрочный мир» на основе «уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе»

Путин заявил о намерении бороться за интересы России на Украине
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Россия будет бороться за свои интересы и интересы российского народа, в чем и заключается цель и смысл военной операции на Украине, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

По его словам, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по Украине.

«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное», — сказал Путин.

Целью урегулирования должно быть «не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения» с целью продолжения конфликта, а «долгосрочный мир», который должен основываться на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», убежден президент.

Советник Трампа передал слова Зеленского о готовности к концу конфликта
Политика
Дональд Трамп (в центре)

Киев стремится положить конец конфликту в этом году, заявил украинский лидер Владимир Зелнский. Путин также говорил о стремлении завершить конфликт, но возможность сделать это в 2025-м в разговоре с журналистами оценивал фразой «вашими бы устами да мед пить». «Задачей номер один» на 2025 год он называл достижение всех целей России на Украине. Зеленский называл опасным сценарий заморозки боевых действий. «Мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, и мы сделаем все возможное для достижения [этого]. Мы прибегнем к дипломатии», — говорил он.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту на Украине. В январе он выразил надежду, что ему удастся сделать это в течение полугода. Как сообщал Reuters со ссылкой на источники, в команде республиканца не считают нужным принимать Украину в НАТО, но рассматривают возможность предоставить ей гарантии безопасности. Киев добивается гарантий и частичного вступления в НАТО. Москва настаивает на отказе Украины от членства в блоке.

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Елена Чернышова
Владимир Путин конфликт на Украине
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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