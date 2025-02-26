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Военная операция на Украине ,  
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Лавров исключил заморозку по линии фронта

Сюжет
Военная операция на Украине
Заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за Конституции, заявил глава МИД России. Под контролем российских военных находится около 62,6% ДНР, 98,6% — ЛНР, 69,3% Херсонской и 71,9% Запорожской областей
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за положений российской Конституции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Дохе, передает корреспондент РБК.

«Были идеи «давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская». Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов», — сказал он.

Лавров исключил заморозку по линии фронта
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Лавров уточнил, что на Украине остаются люди, «которым удобнее разговаривать на русском» и «которые хотят сохранить традиции своих предков». В этом контексте стремление разместить миротворческие силы нацелено на разогрев конфликта, считает он.

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Такой подход предлагает ЕС, президент США Дональд Трамп говорил о необходимости «согласия обеих сторон», но Россию «никто об этом не спрашивает», заявил министр. «Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск, не отделаться, надо говорить о первопричинах», — заключил Лавров.

Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали их итоги и сочли произошедшее аннексией. Под контролем российских военнослужащих находится порядка 62,6% ДНР, 98,6% — ЛНР, 69,3% — Херсонской области, 71,9% — Запорожской области.

Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции стремление Украины в НАТО. Прошлым летом в качестве условия прекращения огня он предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Украинский лидер Владимир Зеленский называл эту инициативу ультиматумом, а операцию в Курской области — «сильным козырем» на возможных переговорах. Вместе с тем он признавал отсутствие возможности вернуть утраченные территории военным способом, но допускал такой сценарий после окончания конфликта дипломатическим путем и частичного вступления в НАТО. Зеленский неоднократно отказывался признавать их российскими, ссылаясь на положения украинской Конституции.

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Россия Украина Сергей Лавров Военная операция на Украине мирное урегулирование ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область референдумы Конституция ...
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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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