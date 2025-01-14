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Военная операция на Украине ,  
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Брянский губернатор рассказал о последствиях атак ATACMS и Storm Shadow

Богомаз: более 40 домов получили повреждения после атаки ATACMS и Storm Shadow
Сюжет
Военная операция на Украине
Более 40 домов повреждены после отражения атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил Богомаз. По его словам, силы ПВО сбили по шесть ракет ATACMS и Storm Shadow, а также 31 дрон в ночь на 14 января
Тактический ракетный комплекс&nbsp;ATACMS
Тактический ракетный комплекс ATACMS (Фото: Getty Images)

Силы ПВО уничтожили шесть американских ракет ATACMS, шесть британских ракет Storm Shadow и 31 беспилотник над Брянской областью, повреждения получили более 40 домовладений, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор пообещал оказать материальную помощь собственникам поврежденного имущества и поблагодарил подразделения Минобороны за профессионализм «при отражении попытки массированной атаки» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Богомаз сообщил об отражении ракетного удара по Брянской области
Политика
Александр Богомаз
ВСУ атаковали Брянскую область в ночь на 14 января. По данным Минобороны, жертв и пострадавших нет.

ATACMS и Storm Shadow — дальнобойные ракеты, которые производят в США и Великобритании. Вашингтон и Лондон разрешили Киеву их использовать для ударов по территории России в ноябре 2024 года.

О первом применении Storm Shadow и ATACMS по Брянской и Курской областям стало известно в конце ноября прошлого года. Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ был нанесен удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Позднее российское Минобороны неоднократно отчитывалось об использовании ВСУ западных дальнобойных ракет и ответных атаках на военные и энергетические объекты на Украине. Как подчеркивал Путин, Москва «всегда отвечает зеркально» на удары Киева.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Брянская область Александр Богомаз Военная операция на Украине Storm Shadow ATACMS беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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