Брянский губернатор рассказал о последствиях атак ATACMS и Storm Shadow

Богомаз: более 40 домов получили повреждения после атаки ATACMS и Storm Shadow

Более 40 домов повреждены после отражения атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил Богомаз. По его словам, силы ПВО сбили по шесть ракет ATACMS и Storm Shadow, а также 31 дрон в ночь на 14 января

Тактический ракетный комплекс ATACMS (Фото: Getty Images)

Силы ПВО уничтожили шесть американских ракет ATACMS, шесть британских ракет Storm Shadow и 31 беспилотник над Брянской областью, повреждения получили более 40 домовладений, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор пообещал оказать материальную помощь собственникам поврежденного имущества и поблагодарил подразделения Минобороны за профессионализм «при отражении попытки массированной атаки» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ATACMS и Storm Shadow — дальнобойные ракеты, которые производят в США и Великобритании. Вашингтон и Лондон разрешили Киеву их использовать для ударов по территории России в ноябре 2024 года.

ВСУ атаковали Брянскую область в ночь на 14 января. По данным Минобороны, жертв и пострадавших нет.

О первом применении Storm Shadow и ATACMS по Брянской и Курской областям стало известно в конце ноября прошлого года. Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ был нанесен удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Позднее российское Минобороны неоднократно отчитывалось об использовании ВСУ западных дальнобойных ракет и ответных атаках на военные и энергетические объекты на Украине. Как подчеркивал Путин, Москва «всегда отвечает зеркально» на удары Киева.