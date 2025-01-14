Брянский губернатор рассказал о последствиях атак ATACMS и Storm Shadow
Силы ПВО уничтожили шесть американских ракет ATACMS, шесть британских ракет Storm Shadow и 31 беспилотник над Брянской областью, повреждения получили более 40 домовладений, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», — написал он в телеграм-канале.
Губернатор пообещал оказать материальную помощь собственникам поврежденного имущества и поблагодарил подразделения Минобороны за профессионализм «при отражении попытки массированной атаки» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
атаковали Брянскую область в ночь на 14 января. По данным Минобороны, жертв и пострадавших нет.
ATACMS и Storm Shadow — дальнобойные ракеты, которые производят в США и Великобритании. Вашингтон и Лондон разрешили Киеву их использовать для ударов по территории России в ноябре 2024 года.
О первом применении Storm Shadow и ATACMS по Брянской и Курской областям стало известно в конце ноября прошлого года. Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ был нанесен удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Позднее российское Минобороны неоднократно отчитывалось об использовании ВСУ западных дальнобойных ракет и ответных атаках на военные и энергетические объекты на Украине. Как подчеркивал Путин, Москва «всегда отвечает зеркально» на удары Киева.
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