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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по конструкторскому бюро «Луч»

Минобороны: ВС России нанесли удар по конструкторскому бюро «Луч»
Сюжет
Военная операция на Украине
В Минобороны заявили, что нанесли удар по конструкторскому бюро, которое производит ракеты «Нептун»
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS по гражданской инфраструктуре в Белгородской области, говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве заявили, что удары нанесены по конструкторскому бюро «Луч», где производят ракеты «Нептун» и снаряды к системе «Ольха».

«Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — заявили в ведомстве.

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Офис КБ «Луч» расположен в Киеве. Власти столицы Украины утром 18 января сообщали о взрывах, работе ПВО и частичном разрушении административного здания в городе, а также повреждении входа на станцию метро «Лукьяновская». По словам мэра Виталия Кличко, погибли три человека.

ATACMS и Storm Shadow — дальнобойные ракеты производства США и Великобритании. В середине ноября 2024 года стало известно, что Вашингтон и Лондон разрешили Киеву применять их для ударов вглубь России.

Накануне в Минобороны заявили, что ВСУ 16 января попытались атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS, обошлось без жертв и разрушений. В ведомстве предупредили, что готовят ответный удар.

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