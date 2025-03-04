Reuters назвал точное время приостановки военной помощи США Украине

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Поставки американской военной помощи через западную границу Украины были приостановлены в 3:30 мск вторника, 4 марта, сообщил источник Reuters, знакомый с ситуацией. Агентство отмечает, что это, скорее всего, предполагает остановку поставок военной техники, одобренной администрацией Джо Байдена.

Ранее о приостановке всей военной помощи Соединенных Штатов для Украины сообщили Bloomberg и Fox News. «Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — уточнил телеканалу представитель администрации президента США. Приостановка будет действовать до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру, пояснил Bloomberg высокопоставленный представитель Пентагона. The Times пишет, что таким образом Трамп добивается от Киева подписания сделки о полезных ископаемых без гарантий безопасности от Вашингтона.

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