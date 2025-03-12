В офисе Зеленского заявили о возобновлении военной помощи США

Военная помощь США Украине уже возобновлена, заявил замглавы офиса украинского президента Павел Палиса в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена», — написал он.

Палиса добавил, что «договоренности начинают исполняться».

4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. На следующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил журналистке Fox News Джеки Хайнрих, что США взяли «паузу на военном фронте и на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу и обеспечить мир во всем мире».

Вскоре спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отметил, что Соединенные Штаты не приостанавливали предоставление Украине разведывательных данных, необходимых для оборонительных целей.

На переговорах делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта стороны договорились, что Соединенные Штаты немедленно снимают с паузы военную помощь и обмен разведданными.

Согласно совместному заявлению Вашингтона и Киева по итогам встречи, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также пойдет на этот шаг.