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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области обнаружили и обезвредили обломки ракеты ATACMS

Сюжет
Военная операция на Украине
Баллистическая&nbsp;ракета&nbsp;ATACMS
Баллистическая ракета ATACMS (Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP / ТАСС)

Обломки ракеты ATACMS были обнаружены в лесном массиве в городе Сельцо Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Ракету сбили силы противовоздушной обороны при одной из попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Брянскую область, отметил глава региона.

Богомаз добавил, что взрывотехники Росгвардии и Минобороны России обезвредили обнаруженную часть ракеты при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Брянский губернатор рассказал о последствиях атак ATACMS и Storm Shadow
Политика
Тактический ракетный комплекс&nbsp;ATACMS

ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.

Минобороны сообщило об ударе шестью ракетами ATACMS и шестью ракетами Storm Shadow по Брянской области в ночь на 14 января. ВСУ для нанесения удара также применили 31 беспилотник.

В ведомстве тогда отметили, что все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны.

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Александр Богомаз ATACMS Брянская область
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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