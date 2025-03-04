В Брянской области обнаружили и обезвредили обломки ракеты ATACMS

Баллистическая ракета ATACMS (Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP / ТАСС)

Обломки ракеты ATACMS были обнаружены в лесном массиве в городе Сельцо Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Ракету сбили силы противовоздушной обороны при одной из попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Брянскую область, отметил глава региона.

Богомаз добавил, что взрывотехники Росгвардии и Минобороны России обезвредили обнаруженную часть ракеты при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.

Минобороны сообщило об ударе шестью ракетами ATACMS и шестью ракетами Storm Shadow по Брянской области в ночь на 14 января. ВСУ для нанесения удара также применили 31 беспилотник.

В ведомстве тогда отметили, что все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны.