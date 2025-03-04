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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле оценили последствия приостановки военной помощи США Украине

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Военная операция на Украине
Сейчас поступает много разрозненных данных относительно приостановки США военной помощи Украине, но если они правдивы, то это будет «наилучший вклад в дело мира», сказал Песков. Он допустил, что это подтолкнет Киев к переговорам
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Приостановка США всей военной помощи Украине, если это соответствует действительности, может сподвигнуть Киев к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине в ночь на 4 марта.

«Безусловно, еще предстоит узнать детали. Но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — сказал Песков.

На вопрос, продолжает ли Москва считать, что в случае прекращения поставок оружия Киеву от США конфликт прекратится в кратчайшие сроки, Песков ответил: «Мы видим, что некоторые европейские страны заявляют о том, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь <...>. То есть они как-то будут, наверное, пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального. Но, конечно же, самый главный объем все-таки до сих пор получался из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов. Поэтому посмотрим».

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

По словам пресс-секретаря, сейчас поступает много разрозненной информации, и «надо смотреть, как развивается ситуация на земле». Если Соединенные Штаты действительно приостановят военную помощь Киеву, это будет «наилучший вклад в дело мира», заключил Песков.

Источники CNN сообщили, что Трамп своим решением о приостановке помощи хочет заставить Украину начать движение к мирным переговорам, а также добиться от президента страны Владимира Зеленского извинений за перепалку в Белом доме 28 февраля. По данным The Times, республиканец также добивается заключения с Киевом ресурсной сделки без предоставления гарантий безопасности от США.

Россия осуждает военную помощь Киеву от стран Запада. Зеленский подтверждал, что без помощи США Украине будет «очень трудно», и выражал надежду на ее продолжение. От ответа на вопрос об извинениях перед Соединенными Штатами за перепалку глава государства несколько раз уклонился. Би-би-си писала, что Зеленский на встрече с журналистами в Великобритании прямо дал понять, что не извинился бы перед Трампом, и не выразил сожалений из-за возникшего спора.

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