Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow
В ночь на 14 января ВСУ нанесли удары по объектам в Брянской области. Они были нанесены шестью ракетами ATACMS и шестью ракетами Storm Shadow. Также для нанесения ударов использовался 31 беспилотник, сообщило Минобороны России.
«В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны», — сообщили в ведомстве. Там указали, что пострадавших и жертв нет.
О массированном комбинированном ракетном ударе по Брянской области вечером 13 января сообщил глава региона Александр Богомаз. Он также заявил, что пострадавших не было.
Минобороны добавило, что ночью еще две ракеты Storm Shadow были сбиты над Черным морем. Ведомство пообещало, что эти действия украинской стороны «не останутся без ответа».
Всего за пределами зоны военной операции за ночь сбили 146 дронов.
ATACMS и Storm Shadow — дальнобойные ракеты производства США и Великобритании. В середине ноября 2024 года стало известно, что Вашингтон и Лондон разрешили Киеву применять их для ударов по России.
21 ноября российский президент Владимир Путин сообщил о первых ударах по Брянской и Курской областям с применением западных дальнобойных ракет. В ответ Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре новейшей ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Позже Минобороны не раз сообщало об ударах по объектам в российских регионах с применением Storm Shadow и ATACMS, а также ответных массированных атаках на военные и энергетические объекты на Украине. В конце декабря Путин подчеркнул, что Россия всегда отвечает зеркально на удары Киева по ее территории.
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