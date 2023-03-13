В Венгрии предупредили о сценарии с отправкой на Украину солдат из Европы

Если Украине будет не хватать собственных солдат, Западу понадобится помогать ей своими военными, это поставит Европу в «эпицентр войны», считает венгерский министр

Криштоф Салаи-Бобровницки (Фото: Christophe Gateau / dpa / ТАСС)

Опасность эскалации на Украине постоянно растет, западные страны решили не оставлять конфликт локальным, а сделать его всеобщим, заявил в интервью Index министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

Он напомнил, что лидеры Запада говорили в начале конфликта, что в истории есть хорошая и плохая стороны и следует выбрать одну из них. Теперь же, продолжил министр, от стран Запада ожидают «вовлечения» — голосовать за санкции против России, предоставлять финансовую помощь и наращивать расходы на оборону. Сейчас на Украину поступают танки Leopard, а «на подходе также истребители».

«И если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся. Это тоже своего рода эскалация, и в итоге Европа окажется в эпицентре войны», — сказал Салаи-Бобровницки.

Журналист напомнил ему, что Венгрия занимается подготовкой украинских военных медиков, и спросил, не является ли это военной поддержкой. Министр в ответ отметил, что Венгрия не поставляет оружие, и пояснил: «С одной стороны, Украина — страна, подвергшаяся нападению, с другой — наш сосед, и у нас есть добрососедский и моральный долг — помогать тем, кто попал в беду». Будапешт занимается этим «с самого начала» в рамках «крупнейшей гуманитарной операции в своей истории», резюмировал он.

В середине марта о возможной отправке на Украину войск европейских стран рассказал венгерский премьер Виктор Орбан. «Мы очень близки, я думаю, к серьезному предложению об отправке солдат союзных Украине стран через границу на территорию Украины», — предположил он. Глава правительства Венгрии счел, что мир «никогда не был так близок к перерастанию локальной войны <...> в мировую войну».

Его предположения отверг глава итальянского МИДа Антонио Таяни. «Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча [представителей] G7 с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, в ходе которой отправка войск не обсуждалась», — пояснил он.

Власти США, Германии и других западных стран неоднократно отвергали возможность отправки войск на Украину, поясняя, что это приведет к прямому военному столкновению с Россией. В НАТО уверены, что удастся избежать прямого столкновения.

При этом власти и дипломаты России выражали уверенность, что западные страны готовятся к войне с Россией. Глава МИДа Сергей Лавров прошлым летом настаивал, что НАТО и Евросоюз собирают «современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией». В начале этого года он заявил, что «война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России».