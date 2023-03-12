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Глава МИД Италии опроверг обсуждения отправки войск на Украину

Глава МИД Италии: страны Запада никогда не обсуждали отправку войск на Украину
На встрече представителей G7 с участием госсекретаря США Блинкена отправка войск не обсуждалась, подчеркнул глава МИД Италии. Ранее премьер Венгрии Орбан счел, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Западные страны никогда не обсуждали отправку военного контингента на Украину. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Radio 24.

«Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча [представителей] G7 с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, в ходе которой отправка войск не обсуждалась», — заверил глава итальянского МИДа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада близки к обсуждению отправки войск на Украину. «Мы очень близки, я думаю, к серьезному предложению об отправке солдат союзных Украине стран», — отметил он.

По его словам, лидеров западных стран охватила «военная лихорадка», поэтому они поставляют Киеву все больше оружия. Он напомнил, что изначально Германия высылала шлемы, а теперь — танки, несмотря на то что прежде об этом говорили как об «абсолютном табу».

В конце февраля Орбан говорил, что Будапешт с тревогой наблюдает за поставками оружия на Украину и опасается отправки одной из стран ЕС солдат в зону конфликта.

Он отметил, что страны ЕС уже направляют Киеву танки и обсуждают передачу истребителей. «Если так будет продолжаться и дальше, найдутся те, кто отправит солдат», — счел политик.

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США, Германия и другие западные страны неоднократно говорили, что исключают отправку своих военных на Украину.

«Мы ни при каких обстоятельствах не будем посылать сухопутные войска. Прямого участия солдат НАТО в боевых действиях на Украине не будет. Этого не было до сих пор и не произойдет в будущем» — сказал канцлер Германии Олаф Шольц, отметив, что такую же позицию выражал и президент США Джо Байден.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в декабре 2022 года выразил уверенность, что альянсу удастся избежать перерастания конфликта на Украине в войну с Россией.

Власти России осуждают западные страны за поставки оружия Украине и подчеркивают, что такие действия втягивают их в конфликт. Москва не раз предупреждала, что такие поставки не помешают ей добиться целей спецоперации, но лишь затянут военные действия.

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Италия МИД военнослужащие Украина Запад
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