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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг заявил об опасениях выхода боев на Украине из-под контроля

Столтенберг уверен, что конфликт на Украине не перерастет в войну НАТО с Россией
Генсек НАТО убежден, что президент России Владимир Путин не сомневается в способности альянса защищать себя и что войны с Россией удастся избежать. Важнейшей задачей блока он назвал предотвращение войны в Европе
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Thierry Monasse / dpa / Global Look Press)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что удастся избежать перерастания конфликта на Украине в большую войну между альянсом и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала NRK.

По словам Столтенберга, он опасается, что военные действия на Украине могут выйти из-под контроля. «Но я уверен, что мы этого [войны с Россией] избежим», — сказал он, напомнив, что НАТО увеличило свое присутствие на востоке.

Президент России Владимир Путин вряд ли сомневается в способности НАТО защищать себя, убежден генсек. «Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день», — добавил он.

Сейчас альянс «сильнее, чем когда-либо», и Путин недооценил способность блока защищать друг друга, отметил Столтенберг. «Пока мы это делаем — мы в безопасности», — заключил он. Генсек НАТО ранее исключал возвращение «к хорошим или нормальным отношениям» с Россией после завершения военных действий.

В начале декабря Столтенберг в интервью Süddeutsche Zeitung называл помощь Украине «лучшим способом поддержать мир». «Чем больше мы хотим решения путем переговоров, тем больше мы должны помогать Украине», — считает генсек. При этом он не исключил, что военные действия завершатся переговорами. «Украине нужно помочь добиться положения, когда она сможет вести переговоры с Россией так, чтобы оставаться суверенным, независимым государством. В конце концов, конечно, решать придется Украине. Нам нужен прочный мир», — отмечал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что натовские страны «по-прежнему навязывают войну украинскому режиму» и по-прежнему предпочитают воевать «до последнего украинца», накачивая Киев вооружениями. «Тем самым осложняя ситуацию для того самого украинского режима», — считает он.

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Глава Пентагона Ллойд Остин называл конфликт на Украине самым серьезным кризисом в области безопасности со времен Второй мировой войны, исход которого «поможет определить курс глобальной безопасности» в ХХI веке, но при этом исключал втягивание НАТО в боевые действия. Альянс является оборонительным и не представляет угрозы для России, подчеркивал министр обороны США.

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Елена Чернышова
Йенс Столтенберг НАТО Россия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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