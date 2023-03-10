Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 16:19
Россия запросила заседание Совбеза ООН на тему русофобии Политика, 22:12
В РПЦ назвали выселение монахов УПЦ МП из лавры «апогеем беззакония» Политика, 21:51
В УПЦ МП отказались выселять монастырь из Киево-Печерской лавры Политика, 21:46
Захарова призвала США отреагировать на уход УПЦ из Киево-Печерской лавры Политика, 21:37
Орбан счел, что Запад близок к дискуссиям об отправке войск на Украину Политика, 21:30
Гари Линекера отстранили от работы на Би-би-си из-за политических твитов Спорт, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минюст признал иноагентами Гуриева, Гершензона и Всемирный фонд природы Политика, 21:10
Минобороны исключило «дополнительные мероприятия» в рамках мобилизации Политика, 21:07
«Сочи» Бердыева пропустил четыре безответных мяча от «Оренбурга» Спорт, 20:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:51
Католическая церковь в Германии начнет благословлять однополые пары Общество, 20:49
Неизвестные захватили заложников в аптеке в Германии Политика, 20:36
Eurasia Review узнало о плане Китая построить железную дорогу в Якутии Политика, 20:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан счел, что Запад близок к дискуссиям об отправке войск на Украину

Премьер Венгрии Орбан: Запад приближается к отправке союзных войск на Украину
Он заявил о «военной лихорадке» стран Запада и допустил, что вскоре поступит «серьезное предложение» отправить на Украину войска. Мир никогда не был так близок к перерастанию локального конфликта в мировой, считает Орбан
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Страны Запада приближаются к моменту, когда может быть сделано предложение об отправке войск на Украину. Об этом в интервью радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Стенограмма беседы опубликована на сайте венгерского правительства.

«Мы очень близки, я думаю, к серьезному предложению об отправке солдат союзных Украине стран через границу на территорию Украины», — допустил Орбан.

По его словам, лидеров западных государств охватила «военная лихорадка», поэтому они поставляют Киеву все больше оружия. «Не забывайте, что немцы начинали с шлемов, а теперь они шлют танки, хотя прежде это заявлялось как абсолютное табу», — сказал венгерский премьер.

Орбан добавил, что мир «никогда не был так близок к перерастанию локальной войны <...> в мировую войну».

В конце февраля политик сказал, что Будапешт с тревогой наблюдает за поставками оружия на Украину и опасается отправки одной из стран ЕС солдат в зону конфликта.

Власти западных стран, в том числе США и Германии, многократно заявляли, что исключают отправку солдат на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в декабре прошлого года выразил уверенность, что альянсу удастся избежать перерастания конфликта на Украине в войну с Россией.

Читайте на РБК Pro
Главные тренды HR-технологий в 2023 году
В России готовятся лишить релокантов доступа к льготным налоговым режимам
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
Чем может обернуться попытка навязать подростку выбор профессии

Российские власти осуждают западные страны за поставки оружия Украине и подчеркивают, что такие действия втягивают их в конфликт.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Венгрия Виктор Орбан Украина
Материалы по теме
Орбан допустил пересмотр отношений с Россией
Политика
Орбан предложил создать европейское НАТО без США
Политика
Орбан заявил об опасениях отправки войск ЕС на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter