Орбан счел, что Запад близок к дискуссиям об отправке войск на Украину

Он заявил о «военной лихорадке» стран Запада и допустил, что вскоре поступит «серьезное предложение» отправить на Украину войска. Мир никогда не был так близок к перерастанию локального конфликта в мировой, считает Орбан

Виктор Орбан (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Страны Запада приближаются к моменту, когда может быть сделано предложение об отправке войск на Украину. Об этом в интервью радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Стенограмма беседы опубликована на сайте венгерского правительства.

«Мы очень близки, я думаю, к серьезному предложению об отправке солдат союзных Украине стран через границу на территорию Украины», — допустил Орбан.

По его словам, лидеров западных государств охватила «военная лихорадка», поэтому они поставляют Киеву все больше оружия. «Не забывайте, что немцы начинали с шлемов, а теперь они шлют танки, хотя прежде это заявлялось как абсолютное табу», — сказал венгерский премьер.

Орбан добавил, что мир «никогда не был так близок к перерастанию локальной войны <...> в мировую войну».

В конце февраля политик сказал, что Будапешт с тревогой наблюдает за поставками оружия на Украину и опасается отправки одной из стран ЕС солдат в зону конфликта.

Власти западных стран, в том числе США и Германии, многократно заявляли, что исключают отправку солдат на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в декабре прошлого года выразил уверенность, что альянсу удастся избежать перерастания конфликта на Украине в войну с Россией.

Российские власти осуждают западные страны за поставки оружия Украине и подчеркивают, что такие действия втягивают их в конфликт.