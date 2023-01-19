Картаполов назвал нулевой вероятность призыва с 21 года этой весной

Изменение возраста призыва на службу в армии требует законодательного оформления, сказал Картаполов

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Изменение возраста по призыву на службу требует требует законодательного оформления, а вероятность, что уже весной в армию начнут забирать не с 18, а с 21 года — «нулевая», заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность, по сути, нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

С предложением поэтапно изменить возраст призыва в армию — с 18 до 21 года, а верхний порог — до 30 лет, в декабре выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он объяснил это необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у границ России, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

Картаполов ранее не исключал, что новая система призывного возраста может заработать уже в весенний призыв (обычно продолжается с 1 апреля по 15 июля). Он также допускал призыв «по смешанному типу» на первых порах, при котором в армию будут забирать молодых людей от 18 до 30 лет. По его словам, полный переход к практике призыва с 21 до 30 лет займет от одного до трех лет.

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