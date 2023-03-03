В Совфеде оценили сроки принятия закона о повышении призывного возраста

Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет вряд ли примут до весеннего призыва из-за тщательной работы над составлением документе, сказал сенатор Соболев

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Проект закона о повышении призывного возраста в России планируется внести в нижнюю палату парламента весной, если его успеют принять до летних каникул, то осенью он уже может вступить в силу, заявил «РИА Новости» глава оборонного комитета верхней палаты Виктор Бондарев.

Он счел, что законопроект внесет правительство, поскольку предложение озвучил министр обороны Сергей Шойгу, хоть документ и является «плодом коллективного труда». По словам сенатора, сейчас над документом продолжается работа, это требует комплексного, тщательного подхода, чтобы не упустить важных деталей — «это не работа одного дня».

«Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно», — подчеркнул Бондарев.

Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний порог до 30 лет в декабре. Министр уверен, что таким образом будет увеличена безопасность России на фоне желания НАТО увеличить «военный потенциал» у границ.





Шойгу предложил перейти к новой системе поэтапно, его идея была «концептуально поддержана» президентом Владимиром Путиным.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов не исключал, что изменения вступят в силу уже с весеннего призыва. Обычно он начинается с 1 апреля и завершается 15 июля. В каждом военкомате выяснят, сколько призывников подпадает под новые требования, после чего эти данные «приведут в соответствие с военным заданием», объяснил депутат. По его словам, сначала повысят верхний порог, а нижний оставят прежним и будут призывать некоторое время «по смешанному типу», то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет.



