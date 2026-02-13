 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Министр обороны Латвии оценил достижение мира на Украине к лету

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Достижение мира на Украине к июню является нереалистичным, заявил министр обороны Латвии Спрудс. Заключить мир к лету предлагала Киеву делегация США на переговорах. Reuters называл возможным сроком достижения мира март
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Заключение мирного договора между Россией и Украиной к июню 2026 года, как планирует американская сторона, является нереалистичным, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью RND.

«Совершенно нереалистично ожидать возвращения мира на Украину к июню», — сказал министр.

Спрудс отметил, что европейцы должны участвовать в переговорах по урегулированию. «Но я бы очень осторожно отнесся к открытию дипломатических каналов с Россией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По мнению Спрудса, Европа должна поддержать Украину на переговорах, а прямые контакты с Москвой будут являться «ударом в спину» Киеву.

Зеленский назвал возможные даты новых мирных переговоров
Политика
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля сообщил, что американская сторона предлагает Киеву закончить конфликт с Россией до начала этого лета. Украинский президент не исключил давления США на стороны конфликта ради решения вопроса до ноября. По его словам, Вашингтон переключится на внутренние приоритеты и выборы в конгресс (запланированы на ноябрь).

Reuters со ссылкой на источники писал, что американская и украинская делегации обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине в марте 2026 года. На встречах в Майами и Абу-Даби переговорная группа США в лице спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера заявила украинским представителям, что референдум по мирному плану целесообразно провести в ближайшее время.

Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев, участвовавший в переговорах по Украине, в октябре 2025 года прогнозировал завершение конфликта в течение года. При этом в декабре помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что урегулирование будет длительным.

Наибольшие разногласия на переговорах между США, Украиной и Россией вызывает территориальный вопрос. Владимир Путин называет Донбасс исторической территорией России, которую она вернет — военным или иным путем. Киев отвергает возможность территориальных уступок. При этом Трамп по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что США «почти добились» мира.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Латвия Украина мирное урегулирование
