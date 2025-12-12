 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков оценил сроки окончания переговоров по Украине

Ушаков: процесс урегулирования конфликта на Украине будет длительным
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Процесс урегулированию конфликта на Украине будет длительным, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью «Коммерсант».

По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что вариант документа, предложенный на обсуждение, будет ухудшен. «С ним началась работа, а потом с нами опять начнется работа, и для нас будет многое, прямо скажем, видимо, уже неподходящим... Поэтому процесс еще будет длительный», — сказал Ушаков.

Он добавил, что последний серьезный и углубленный разговор с представителями США прошел 2 декабря. После этой беседы Москва не видела бумаг, в изменении которых, как полагает Ушаков, участвуют и Украина, и Европа.

Песков назвал визиты Уиткоффа в Россию челночной дипломатией
Политика
Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф&nbsp;

Украина 10 декабря передала США обновленный мирный план, подготовленный при участии лидеров ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что документ состоит из 20 пунктов и продолжает корректироваться. Кроме него Вашингтону направлены предложения по гарантиям безопасности и по восстановлению страны.

Зеленский назвал территориальный вопрос самым сложным и подчеркнул, что Украина не имеет ни конституционного, ни международного, ни морального права передавать свои территории. Россия, в свою очередь, настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявил ранее, регион исторически является российской территорией и будет возвращен в любом случае — военным или иным путем.

