Зеленский назвал возможные даты новых мирных переговоров

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе очередной раунд переговоров с Россией по урегулированию. По его словам, следующая встреча может пройти во вторник или среду — 17 или 18 февраля, передает Bloomberg.

Главная тема встречи — американская инициатива о создании в Донбассе свободной экономической зоны, уточнил Зеленский. Он отметил, что в Москве и Киеве к этой идее относятся скептически. «Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была такой — давайте на следующей встрече вернемся к дискуссиям, как это может выглядеть», — сказал украинский лидер.

О том, что США предложили переговорным группам России и Украины встретиться в Майами, Зеленский рассказал 7 февраля. Дату нового переговорного раунда он тогда не уточнил. Накануне, 10 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не может назвать конкретные даты встречи, однако рассчитывает, что такие контакты вскоре возобновятся.

Как отмечает Bloomberg, пока неясно, согласится ли Россия отправить свою делегацию в США. В прошлый раз российская, украинская и американская стороны встречались на территории ОАЭ. В комментарии агентству Зеленский вновь назвал встречу конструктивной и добавил, что урегулирования конфликта возможно добиться в течение нескольких месяцев, если переговоры пройдут успешно.

«В данный момент мы также обсуждаем последовательность всех наших действий, включая подписание документов, — сказал украинский президент. — Думаю, после нашей следующей встречи должно быть достигнуто взаимопонимание».

На прошлой встрече в ОАЭ, как рассказал Зеленский, переговорщики были сосредоточены в том числе на механизмах прекращения огня. Согласовать детали «без принятия решений на более высоком уровне» не удалось, однако сторонам стало ясно, что любое перемирие потребует мониторинга с участием США, добавил он. «У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание, что будет проводиться мониторинг, но также есть понимание, что необходимо доработать формулировки и детали», — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, помимо территориального вопроса в повестку следующего раунда переговоров могут включить предложения по послевоенному восстановлению Украины и другие экономические вопросы. Он отметил, что для более детального обсуждения так называемого «плана процветания» в состав украинской делегации войдет министр экономики Алексей Соболев.

По итогам прошлых переговоров все три стороны — Россия, Украина и США — согласились, что вопрос территорий вызывает больше всего трудностей. По мнению Зеленского, решить его удастся только при прямом контакте с президентом Владимиром Путиным. В Кремле также обращали внимание, что на повестке остаются гарантии безопасности, которые Россия согласна соблюдать при условии, что они будут обеспечиваться «на равноправной, равной, неделимой основе».