Дмитриев на вопрос о завершении конфликта на Украине через год: я так думаю

Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Как отметил спецпредставитель президента, в Москве уверены, что находятся на пути к миру на Украине

Кирилл Дмитриев (Фото: Администрация Президента России)

Конфликт на Украине может закончиться в течение года, считает специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает Reuters. Об этом он заявил на инвестиционной конференции в Саудовской Аравии после встреч с представителями администрации США.

Как отметил Дмитриев, «мы уверены, что находимся на пути к миру». На вопрос о том, возможен ли мир на Украине в течение года, он ответил: «Я так думаю».

Дмитриев также рассказал о сотрудничестве между США, Саудовской Аравией и Россией как крупнейшими мировыми державами.

«Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который разворачивается вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в более масштабный конфликт. И для этого мы должны действовать лучше, чем раньше, а не хуже», — сказал спецпредставитель президента.

Ранее, 24 октября, Дмитриев отправился в США. Он уточнил, что визит был запланирован по приглашению американской стороны. ТАСС сообщал, что Дмитриев встретился с представителями администрации Трампа, не уточняя, с кем именно. Спецпредставитель президента рассказал, что в ходе встреч американской стороне была передана позиция президента России Владимира Путина о том, что «только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды».

Он также отметил, что до США донесли позицию Москвы по Украине: Россия хочет мирного урегулирования, для этого необходимы искоренение первопричин кризиса и учет российских интересов.

В сентябре российский президент Владимир Путин выражал надежду, что «события, связанные с военной операцией», пройдут.