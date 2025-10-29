 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Как отметил спецпредставитель президента, в Москве уверены, что находятся на пути к миру на Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Администрация Президента России)

Конфликт на Украине может закончиться в течение года, считает специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает Reuters. Об этом он заявил на инвестиционной конференции в Саудовской Аравии после встреч с представителями администрации США.

Как отметил Дмитриев, «мы уверены, что находимся на пути к миру». На вопрос о том, возможен ли мир на Украине в течение года, он ответил: «Я так думаю».

Дмитриев также рассказал о сотрудничестве между США, Саудовской Аравией и Россией как крупнейшими мировыми державами.

«Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который разворачивается вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в более масштабный конфликт. И для этого мы должны действовать лучше, чем раньше, а не хуже», — сказал спецпредставитель президента.

Bloomberg рассказал об отсутствии у Запада плана по конфликту на Украине
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Ранее, 24 октября, Дмитриев отправился в США. Он уточнил, что визит был запланирован по приглашению американской стороны. ТАСС сообщал, что Дмитриев встретился с представителями администрации Трампа, не уточняя, с кем именно. Спецпредставитель президента рассказал, что в ходе встреч американской стороне была передана позиция президента России Владимира Путина о том, что «только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды».

Он также отметил, что до США донесли позицию Москвы по Украине: Россия хочет мирного урегулирования, для этого необходимы искоренение первопричин кризиса и учет российских интересов.

В сентябре российский президент Владимир Путин выражал надежду, что «события, связанные с военной операцией», пройдут.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Кирилл Дмитриев конфликт Украина завершение Россия Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
