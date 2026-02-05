Трамп заявил, что США почти добились мира между Россией и Украиной
США ведут упорную работу над завершением российско-украинского конфликта и почти достигли цели, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — сказал он.
В Абу-Даби 4-5 февраля прошел второй раунд переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Киев и Вашингтон оценили переговоры как конструктивные и продуктивные, а в Кремле заявили, что подводить итоги пока рано, поскольку делегация продолжает докладывать российскому президенту о ходе встреч.
Изначально этот раунд переговоров между Россией и Украиной планировался на 1 февраля, однако был перенесен. В Кремле перенос объяснили необходимостью согласования графиков всех трех сторон.
Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Они так же пошли в закрытом режиме После встреч Трамп сказал, что переговоры продемонстрировали очень хорошее развитие событий. Администрация США после первого дня переговоров назвала беседу продуктивной.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ