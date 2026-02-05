Трамп заявил, что США почти добились мира между Россией и Украиной

Переговоры проходили в закрытом режиме, они длились два дня — 4 и 5 февраля. В Кремле заявили, что подводить итоги пока рано, поскольку делегация продолжает докладывать Путину о ходе встреч

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США ведут упорную работу над завершением российско-украинского конфликта и почти достигли цели, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — сказал он.

В Абу-Даби 4-5 февраля прошел второй раунд переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Киев и Вашингтон оценили переговоры как конструктивные и продуктивные, а в Кремле заявили, что подводить итоги пока рано, поскольку делегация продолжает докладывать российскому президенту о ходе встреч.

Изначально этот раунд переговоров между Россией и Украиной планировался на 1 февраля, однако был перенесен. В Кремле перенос объяснили необходимостью согласования графиков всех трех сторон.

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Они так же пошли в закрытом режиме После встреч Трамп сказал, что переговоры продемонстрировали очень хорошее развитие событий. Администрация США после первого дня переговоров назвала беседу продуктивной.