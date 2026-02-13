NYT узнала об отправке США еще одного авианосца на Ближний Восток

На Ближнем Востоке уже находится авианосец Abraham Lincoln, к переброске туда готовится вторая авианосная группа George HW Bush. NYT узнала о третьем авианосце, планируемом к перемещению — Gerald R. Ford

Авианосец USS Gerald R. Ford (Фото: Ada Willis / U.S. Navy / Getty Images)

Авианосец Gerald R. Ford вместе с сопровождающими его кораблями, дислоцированные в Карибском море, будут переброшены на Ближний Восток, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Они вернутся в порты приписки не раньше конца апреля или начала мая.

США уже направили авианосец Abraham Lincoln в Персидский залив. Как выяснила ранее The Wall Street Journal, другой авианосец - George HW Bush — получил приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, сейчас он находится у берегов Вирджинии.

Материал дополняется.