NYT узнала об отправке США еще одного авианосца на Ближний Восток
Авианосец Gerald R. Ford вместе с сопровождающими его кораблями, дислоцированные в Карибском море, будут переброшены на Ближний Восток, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Они вернутся в порты приписки не раньше конца апреля или начала мая.
США уже направили авианосец Abraham Lincoln в Персидский залив. Как выяснила ранее The Wall Street Journal, другой авианосец - George HW Bush — получил приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, сейчас он находится у берегов Вирджинии.
Материал дополняется.
