Политика
NYT узнала об отправке США еще одного авианосца на Ближний Восток

На Ближнем Востоке уже находится авианосец Abraham Lincoln, к переброске туда готовится вторая авианосная группа George HW Bush. NYT узнала о третьем авианосце, планируемом к перемещению — Gerald R. Ford
Авианосец USS Gerald R. Ford
Авианосец USS Gerald R. Ford (Фото: Ada Willis / U.S. Navy / Getty Images)

Авианосец Gerald R. Ford вместе с сопровождающими его кораблями, дислоцированные в Карибском море, будут переброшены на Ближний Восток, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Они вернутся в порты приписки не раньше конца апреля или начала мая.

США уже направили авианосец Abraham Lincoln в Персидский залив. Как выяснила ранее The Wall Street Journal, другой авианосец - George HW Bush — получил приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, сейчас он находится у берегов Вирджинии.

FP описал сценарий удара США по Ирану
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Материал дополняется.

