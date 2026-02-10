 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем

По словам республиканца, он рассматривает возможность отправки дополнительного авианосца к водам Ирана. При этом Трамп добавил, что иранская сторона продемонстрировала большую гибкость в переговорах, чем перед 12-дневной войной
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Если США и Иран не смогут достичь соглашения, то Соединенные Штаты прибегнут к «очень жестким мерам», сообщил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Бараку Равиду, передает израильский «12 канал».

«Я рассматриваю возможность отправки авианосца в регион и дополнительных сил», — добавил он.

Журналист Axios Барак Равид, выступая в эфире израильского «12 канала», сообщил: «Трамп сказал мне, что, если не удастся достичь дипломатического соглашения с Ираном по поводу его ядерной программы, он будет готов к военным действиям», — сообщил журналист.

Равид добавил, что Трамп рассматривает возможность отправки к Ирану второго авианосца в дополнение к Abraham Lincoln, а также дополнительных ударных кораблей и истребителей.

Вице-президент Ирана поставил США условие сокращения обогащения урана
Политика
Фото:IIPA / Getty Images

Трамп в телефонном разговоре также заявил, что иранцы демонстрируют гораздо большую гибкость в недавнем раунде переговоров, начавшемся на прошлой неделе, чем в переговорах перед 12-дневной войной летом 2025 года, передает Равид.

В середине июня 2025 года Израиль начал наносить удары по территории Ирана. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал целями ядерную инфраструктуру, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. По его словам, Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Иранские власти заявляли о праве на мирную ядерную энергию, отсутствии стремления обладать оружием массового поражения и готовности гарантировать это в будущем. 13 июня 2025 года Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля.

В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США и атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.

7 февраля в Омане прошли переговоры между Ираном и США. В американскую делегацию вошел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Хотя стороны оценили их положительно и договорились о новых консультациях, разногласия между ними остались. После переговоров министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас, и не примет политику «нулевого обогащения». Вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Иран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с Тегерана.

Глава Белого дома ранее призвал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия, предупредив, что в противном случае страну ждет атака, «гораздо более мощная», чем летом 2025 года. Арагчи в свою очередь заявил, что диалог между странами возможен только на равноправной основе, и призвал главу Белого дома отказаться от угроз.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

