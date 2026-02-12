 Перейти к основному контенту
Политика
0

WSJ узнала о тайной отправке США тысяч Starlink в Иран

Фото: Pit Stock / Shutterstock
Фото: Pit Stock / Shutterstock

Администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран тысячи терминалов Starlink на фоне отключений интернета иранскими властями во время массовых протестов. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным WSJ, США ввезли в Иран около 6 тыс. комплектов Starlink. Как отмечает газета, это первая прямая поставка терминалов со стороны американского правительства в Иран.

До этого Госдеп США закупил почти 7 тыс. устройств Starlink, чтобы помочь активистам в Иране обходить отключения интернета. Высокопоставленные представители администрации Трампа перенаправили на эти цели средства, ранее выделявшиеся на другие проекты по свободе интернета в Иране, отмечает WSJ.

По словам источников, Трамп был в курсе поставок Starlink Ирану. При этом собеседники WSJ отметили, что им не известно, одобрял ли американский президент эти поставки.

Газета пишет, что США отрицают причастность к восстанию в Иране, однако поставки Starlink свидетельствует, что администрация Трампа все же оказывала поддержку антиправительственным действиям.

В Иране владение Starlink незаконно и грозит многолетним тюремным сроком. Тем не менее, по данным активистов и аналитиков, десятки тысяч иранцев уже пользуются спутниковыми терминалами, пишет WSJ. В ответ иранские власти проводят обыски домов и крыш, пытаясь найти доказательства использования Starlink.

Материал дополняется

Егор Алимов
