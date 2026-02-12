FP описал сценарий удара США по Ирану

США нацелятся на узкий круг лиц и объектов, включая Хаменеи, и сделают удар быстрым. Они намерены сделать дальнейшую эскалацию невыгодной Тегерану и послать сигналы, что хотят контроля, а не войны

Фото: Mario Tama / Getty Images

В США обсуждают сценарий удара по Ирану, при котором упор будет сделан не на «оккупацию», а на «обезглавливание», пишет журнал Foreign Policy (FP).

Предполагается, что такой удар будет нацелен на узкий круг целей: верховного лидера Ирана — аятоллу Али Хаменеи, а также высокопоставленных военных и политических деятелей, отдельные ядерные объекты, инфраструктуру для ракет и центры управления и контроля.

Затем США намерены придерживаться подхода, подобного тому, который они принимали после убийства генерала, командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2020 году. Речь идет о стратегии «доминирования в эскалации» — концепции, согласно которой одна из сторон конфликта обладает возможностью отвечать на действия противника на каждом новом уровне напряженности с достаточной силой, чтобы сделать дальнейшую эскалацию невыгодной для противника.

Послание США, как пишет FP, будет недвусмысленным: Соединенные Штаты могут нанести удар по сердцу иранской системы, выдержать ограниченный ответный удар и при этом контролировать эскалацию.

При этом Вашингтон понимает исключительную важность того, чтобы за ударом последовала сдержанность. Удар будет разработан таким образом, чтобы виток эскалации завершился быстро. США после него пошлют сигнал, что стремятся иметь рычаги влияния на Иран, а не к войне.

Как отмечает FP, сценарий оставит открытой возможность для переговоров, причем на условиях, диктуемых США. При этом для Тегерана издержки от неподчинения Вашингтону возрастут.

Напряженность между США и Ираном резко возросла на фоне протестов, которые начались в последнем в конце декабря. Они были подавлены, по официальным данным жертвами стали порядка 3 тыс. человек. США стянули на Ближний Восток значительную военную группировку.

6 февраля в Омане прошли переговоры США и Ирана по ядерной проблеме. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Это были первые переговоры после июня 2025 года, когда США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках 12-дневной войны между Израилем и Ираном, которая продлилась с 13 по 24 июня.

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, предупредив о более жестком военном ответе в случае отказа. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркивал, что нападение на Хаменеи будет равносильно полномасштабной войне с иранским народом.