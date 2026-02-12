 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

FP описал сценарий удара США по Ирану

FP описал сценарий удара США по Ирану: «не оккупация, а обезглавливание»
Сюжет
Протесты в Иране
США нацелятся на узкий круг лиц и объектов, включая Хаменеи, и сделают удар быстрым. Они намерены сделать дальнейшую эскалацию невыгодной Тегерану и послать сигналы, что хотят контроля, а не войны
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

В США обсуждают сценарий удара по Ирану, при котором упор будет сделан не на «оккупацию», а на «обезглавливание», пишет журнал Foreign Policy (FP).

Предполагается, что такой удар будет нацелен на узкий круг целей: верховного лидера Ирана — аятоллу Али Хаменеи, а также высокопоставленных военных и политических деятелей, отдельные ядерные объекты, инфраструктуру для ракет и центры управления и контроля.

Затем США намерены придерживаться подхода, подобного тому, который они принимали после убийства генерала, командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2020 году. Речь идет о стратегии «доминирования в эскалации» — концепции, согласно которой одна из сторон конфликта обладает возможностью отвечать на действия противника на каждом новом уровне напряженности с достаточной силой, чтобы сделать дальнейшую эскалацию невыгодной для противника.

Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем
Политика
Дональд Трамп

Послание США, как пишет FP, будет недвусмысленным: Соединенные Штаты могут нанести удар по сердцу иранской системы, выдержать ограниченный ответный удар и при этом контролировать эскалацию.

При этом Вашингтон понимает исключительную важность того, чтобы за ударом последовала сдержанность. Удар будет разработан таким образом, чтобы виток эскалации завершился быстро. США после него пошлют сигнал, что стремятся иметь рычаги влияния на Иран, а не к войне.

Как отмечает FP, сценарий оставит открытой возможность для переговоров, причем на условиях, диктуемых США. При этом для Тегерана издержки от неподчинения Вашингтону возрастут.

Напряженность между США и Ираном резко возросла на фоне протестов, которые начались в последнем в конце декабря. Они были подавлены, по официальным данным жертвами стали порядка 3 тыс. человек. США стянули на Ближний Восток значительную военную группировку.

6 февраля в Омане прошли переговоры США и Ирана по ядерной проблеме. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Это были первые переговоры после июня 2025 года, когда США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках 12-дневной войны между Израилем и Ираном, которая продлилась с 13 по 24 июня.

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, предупредив о более жестком военном ответе в случае отказа. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркивал, что нападение на Хаменеи будет равносильно полномасштабной войне с иранским народом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран США эскалация Али Хаменеи
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Глава МИД Турции предупредил о риске войны из-за требований США к Ирану
Политика
Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем
Политика
Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану в одиночку из-за ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
В Запорожской области и.о. министра арестовали за взятки Политика, 13:40
Месси получил травму Спорт, 13:32
Как майнинг прошел путь от эксперимента к зрелой индустрии Компании, 13:30
Препараты для похудения и налоги на напитки обвалили цены на сахар Инвестиции, 13:28
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Захарова заявила, что Киев снабжает оружием террористов в Африке Политика, 13:24
Нейросеть научилась материться после общения с пользователями услуг ЖКХ Технологии и медиа, 13:16
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Швейцарии проведут референдум об ограничении численности населения Политика, 13:08
Число вакансий в строительстве подскочило более чем на 70% за год Недвижимость, 13:06
Акции японской Shiseido показали рекордный рост за восемь лет Инвестиции, 13:00
Карим Халили выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи Спорт, 12:59
Минобороны сообщило о групповом ударе по энергетике Украины Политика, 12:57
Глава ВЦИОМа рассказал о «неприличных предложениях» заказчиков опросов
РАДИО
 Общество, 12:55
Песков заявил о невозможности публично обсуждать варианты помощи Кубе Политика, 12:55