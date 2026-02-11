 Перейти к основному контенту
WSJ узнала, когда США смогут направить к Ирану второй авианосец

WSJ: Пентагон подготовит второй авианосец к переброске к Ирану за две недели
Военное командование США планирует в течение двух недель подготовить к переброске к иранским берегам вторую авианосную группу. Трамп этим вечером рассказал, что предпочтет добиться сделки с Ираном переговорами
Фото: Paige Brown / US Navy / Getty Images
Фото: Paige Brown / US Navy / Getty Images

Пентагон дал указание второй авианосной ударной группе подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, американский авианосец George HW Bush будет готов к маневрам через две недели.

Развертывание второго авианосца на Ближнем Востоке ознаменует собой первый случай присутствия двух боевых кораблей в регионе почти за год, отмечает издание. Официального приказа от американского президента Дональда Трампа, по словам чиновников, пока не поступало.

Вице-президент Ирана поставил США условие сокращения обогащения урана
Политика
Фото:IIPA / Getty Images

Сейчас George HW Bush завершает серию учебных учений у берегов Вирджинии, поручение Пентагона может ускорить процесс, пишет WSJ.

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия. В противном случае, предупреждает он, республику ждет атака, «гораздо более мощная», чем летом 2025 года.

Вечером 11 февраля после переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху американский президент рассказал, что считает сделку с Ираном наиболее желанным вариантом развития событий, если это возможно. «Если нет, просто посмотрим, каким будет результат. В прошлый раз Иран решил, что ему лучше не заключать сделку, и его постиг «Полуночный молот» (название операции, в рамках которой США нанесли удары по Ирану. — РБК) — ему это не помогло. Надеюсь, на этот раз он будет более разумным и ответственным», — добавил Трамп.

МИД Ирана требует вести диалог на равноправной основе и призывает США отказаться от угроз. Иран обещает снизить уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с республики.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран США авианосец
Читайте РБК без рекламных баннеров
