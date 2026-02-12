 Перейти к основному контенту
0

Глава МИД Турции предупредил о риске войны из-за требований США к Ирану

Фидан заявил о риске войны из-за завышенных требований США к Ирану
Хакан Фидан
Хакан Фидан (Фото: Foad Ashtari / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут сорваться и привести к войне, если Вашингтон выдвинет к Тегерану завышенные требования. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Financial Times.

По его словам, если США будут требовать от Ирана одновременно решить все спорные вопросы (речь идет об иранском арсенале баллистических ракет и поддержке региональных вооруженных групп), то «даже ядерный вопрос не продвинется вперед. Результатом может стать еще одна война в регионе», — сказал глава МИД Турции.

Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем
Политика
Дональд Трамп

6 января в Омане прошли переговоры США и Ирана по ядерной проблеме. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Это были первые переговоры после июня 2025 года, когда США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам. Это произошло в рамках 12-дневной войны между Израилем и Ираном, которая продлилась с 13 по 24 июня.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приведут к результату вне зависимости от площадки, подчеркнув отсутствие у сторон возможностей для достижения соглашения по этому вопросу.

Ранее Трамп призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, предупредив о более жестком военном ответе в случае отказа.

Теги
Антонина Сергеева
Иран США война Хакан Фидан ядерная программа переговоры
