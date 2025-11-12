Авианосец США Gerald Ford вошел в воды Латинской Америки

Авианосная ударная группа во главе с крупнейшим авианосцем США Gerald R Ford вошла в зону ответственности Южного командования Вооруженных сил страны, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн, сообщила пресс-служба американского военно-морского флота.

Как заявил министр обороны страны Пит Хегсет, присутствие американских военных должно поспособствовать пресечению незаконного оборота наркотиков и ликвидации транснациональных преступных организаций.

На борту авианосца находятся более четырех тысяч военных. Он также несет эскадрильи ударных истребителей и боевых вертолетов — десятки единиц тактической авиации. Эсминцы в составе группы оснащены противовоздушными, противолодочными и надводными боевыми системами, говорится в сообщении пресс-службы.

Как пишет The Guardian, американский авианосец присоединяется к другим военным кораблям, атомной подводной лодке и самолетам, базирующимся в Пуэрто-Рико, формируя крупнейшее военное присутствие США в регионе за десятилетия.

Авианосец прибыл в регион на фоне обострения отношений США и Венесуэлы. Это произошло на фоне американской военной кампании в Карибском море против наркоторговцев, как утверждают власти.

Соединенные Штаты направили к побережью Венесуэлы семь кораблей — на их борту находились около 4,5 тыс. военнослужащих. В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию.

С сентября американские вооруженные силы начали наносить удары по морским судам из Венесуэлы. Один из последних инцидентов произошел 3 октября, когда, по заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, был уничтожен катер, предположительно перевозивший крупную партию наркотиков.