The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

США рассматривают возможность отправки на Кубу небольших объемов топлива на фоне введения пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть острову. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на источники.

По их данным, США могут отправить на Кубу небольшой объем газа для приготовления пищи и дизельного топлива для поддержания работы водопроводной инфраструктуры.

Госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители являются уроженцами Кубы, стал одной из ключевых фигур Белого дома, оказывающий давление на остров, пишет издание. Его стремление освободить родину своих родителей от 67-летнего правления Коммунистической партии во многом определило его политическую карьеру, отмечает The Economist.

Белый дом надеется, что нехватка топлива заставит кубинское правительство сесть за стол переговоров, пишет The Economist. Кубинские чиновники заявляют о своей открытости диалогу, но не спешат менять свою однопартийную политическую систему, отмечает издание.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы и и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Республиканец также заявлял, что страна «оказалась в большой беде» и что режим на острове скоро «падет».

Позже американский президент предрек, что кубинские власти обратятся к США и захотят заключить сделку, поскольку у Кубы нет ни денег, ни нефти. Поставки венесуэльской нефти на остров прекратились после блокады танкеров в декабре и захвата в начале января президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны США.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил действия Соединенных Штатов, назвав их попыткой шантажа и нарушением принципов свободной торговли. В конце января министр объявил от имени Кубы международное чрезвычайное положение в ответ на действия США.

