Посольство анонсировало поставку российской нефти на Кубу

Фото: Marco Bello / Reuters

Россия в ближайшее время планирует поставить на Кубу нефть. Об этом «Известиям» сообщили в российском посольстве на Кубе.

«В ближайшее время предполагается поставка из России на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи», — сказали дипломаты.

В посольстве также заявили, что самолеты российских авиакомпаний на Кубе заправляются и эвакуационные мероприятия не планируются.

Обострение ситуации с топливом на острове происходит из-за ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили «энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом».

Кубинская сторона 9 февраля предупредила авиакомпании, что в девяти международных аэропортах Кубы в течение месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет авиатоплива Jet A-1.