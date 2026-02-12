 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков заявил о невозможности публично обсуждать варианты помощи Кубе

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты помощи, но публично их озвучивать пока нельзя. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли Владимир Путин одобрять новые поставки нефти Кубе, передает корреспондент РБК.

Песков подчеркнул, что «в таком сильно публичном режиме говорить по этим вопросам сейчас нельзя по понятным причинам». «Могу повторить, что мы в контакте с нашими кубинскими друзьями и обсуждаем варианты оказания им помощи», — сказал пресс-секретарь.

В феврале 2025 года Путин одобрил поставку 100 тыс. тонн нефти на Кубу.

Посольство анонсировало поставку российской нефти на Кубу
Политика
Фото:Marco Bello / Reuters

Как сообщили «Известиям» 12 февраля 2026 года в посольстве России в Гаване, Москва в ближайшее время планирует поставить на Кубу нефть «в качестве гуманитарной помощи».

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Гавана назвала это шантажом и нарушением свободной торговли. На фоне прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили «энергетическую блокаду Кубы».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Софья Полковникова
Дмитрий Песков Куба нефть
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Захарова призвала российских туристов учитывать ситуацию на Кубе
Политика
Минэкономразвития призвало не посещать Кубу и не продавать туры на остров
Бизнес
Рейсы авиакомпании «Россия» на Кубу будут приостановлены с 24 февраля
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Аренда самого дешевого жилья в Москве подорожала за месяц Недвижимость, 13:41
В Запорожской области и.о. министра арестовали за взятки Политика, 13:40
Месси получил травму Спорт, 13:32
Как майнинг прошел путь от эксперимента к зрелой индустрии Компании, 13:30
Препараты для похудения и налоги на напитки обвалили цены на сахар Инвестиции, 13:28
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Захарова заявила, что Киев снабжает оружием террористов в Африке Политика, 13:24
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Нейросеть научилась материться после общения с пользователями услуг ЖКХ Технологии и медиа, 13:16
В Швейцарии проведут референдум об ограничении численности населения Политика, 13:08
Число вакансий в строительстве подскочило более чем на 70% за год Недвижимость, 13:06
Акции японской Shiseido показали рекордный рост за восемь лет Инвестиции, 13:00
Карим Халили выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи Спорт, 12:59
Минобороны сообщило о групповом ударе по энергетике Украины Политика, 12:57
Глава ВЦИОМа рассказал о «неприличных предложениях» заказчиков опросов
РАДИО
 Общество, 12:55