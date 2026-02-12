Песков заявил о невозможности публично обсуждать варианты помощи Кубе

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты помощи, но публично их озвучивать пока нельзя. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли Владимир Путин одобрять новые поставки нефти Кубе, передает корреспондент РБК.

Песков подчеркнул, что «в таком сильно публичном режиме говорить по этим вопросам сейчас нельзя по понятным причинам». «Могу повторить, что мы в контакте с нашими кубинскими друзьями и обсуждаем варианты оказания им помощи», — сказал пресс-секретарь.

В феврале 2025 года Путин одобрил поставку 100 тыс. тонн нефти на Кубу.

Как сообщили «Известиям» 12 февраля 2026 года в посольстве России в Гаване, Москва в ближайшее время планирует поставить на Кубу нефть «в качестве гуманитарной помощи».

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Гавана назвала это шантажом и нарушением свободной торговли. На фоне прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили «энергетическую блокаду Кубы».